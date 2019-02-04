﻿ Страховщики: вашу машину могут угнать у всех на глазах, Mixnews.lv

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В Латвии высокий уровень угонов автомобилей с парковок у торговых центров. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал Глава Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс. По его словам, лидирует в списке самых угоняемых машин марка BMW.

"Машины часто воруют с парковок у торговых центров, где есть освещение, камеры и все остальное. Если кто-то положил глаз на ваш автомобиль, то рано или поздно его, скорее всего, угонят. Машину могут угнать у всех на глазах. Это вообще некие соревнования между теми, кто создает противоугонные системы, и между теми, кто ворует. Допускаю, что иногда они вообще работают вместе", - сказал он.

Согласно данным Госполиции, в Латвии в последние годы количество автоугонов уменьшается, но остается сравнительно высоким. За десять лет угонов стало меньше наполовину. Если в 2008 году в Латвии угонялось в год более 2 тыс. автомашин, то за первые восемь месяцев угнано 514. В 2017 году угнано 854 автомашины.

Фото: Flickr/H Man