﻿ Политолог: от санкций в России больше страдают бедняки, Mixnews.lv

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От санкций, введенных в отношении России со стороны США и ЕС, в первую очередь страдают социально незащищенные слои населения страны. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин.

"От санкций страдают элиты и простой народ, но страдают по-разному. Если у вас состояние 10 миллиардов долларов, а вы теряете 3 миллиарда – это очень больно. Это мучительно больно! По ночам не спится, потому что ты в три раза осел, в три раза расслабился, тебя в три раза меньше уважают, но при этом остальных 7 миллиардов тебе хватит на бутерброд. Если у тебя пенсия 15 тысяч рублей, а цены растут, ЖКХ растет, то эта несколько иная форма страдания. Даже если твой доход падает не на треть, а на одну десятую – все равно значит, что ты будешь пить на одну чашку чая меньше, есть на одну тарелку супа меньше. Это совсем другая проблема. Так что, конечно, в первую очередь страдает самое бедное население", - сказал он.

Напомним, в 2014 года ЕС и США приняли первые решения о введении антироссийских санкций. Россия ответила контрсанкциями.

Антироссийские санкции были введены после эскалации конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

Фото: flickr.com/Dan Cronin