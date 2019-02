﻿ Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Латвия признала главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Латвия признает и поддерживает г-на Хуана Гуайдо, президентом демократически избранного Национального собрания, временным президентом Венесуэлы. Мы призываем Гуайдо провести свободные, справедливые и демократические президентские выборы", - сказано в сообщении политика в соцсети Twitter.

