﻿ Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Латвия признала главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Латвия признает и поддерживает г-на Хуана Гуайдо, президентом демократически избранного Национального собрания, временным президентом Венесуэлы. Мы призываем Гуайдо провести свободные, справедливые и демократические президентские выборы", - сказано в сообщении политика в соцсети Twitter.

Latvia recognises and supports Mr. Juan Guaidó, President of the democratically elected National Assembly, as President ad interim of #Venezuela. We call for free, fair and democratic presidential elections @jguaido — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 4 февраля 2019 г.

Министерство иностранных дел Латвии выступает за восстановление демократии в Венесуэле.

О намерении признать Гуайдо временным главой государства заявляли также Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Это должно было произойти в том случае, если до 3 февраля не будут назначены новые выборы.

2 февраля сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

31 января Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.