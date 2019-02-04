﻿ Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

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Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы (54)

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Эксклюзив | 4 февраля 2019 года, 12:08

Латвия признала главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Латвия признает и поддерживает г-на Хуана Гуайдо, президентом демократически избранного Национального собрания, временным президентом Венесуэлы. Мы призываем Гуайдо провести свободные, справедливые и демократические президентские выборы", - сказано в сообщении политика в соцсети Twitter.

Министерство иностранных дел Латвии выступает за восстановление демократии в Венесуэле.

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О намерении признать Гуайдо временным главой государства заявляли также Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Это должно было произойти в том случае, если до 3 февраля не будут назначены новые выборы.

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2 февраля сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

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23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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31 января Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.

Комментарии 54
1232 часа назад
"....Министерство иностранных дел Латвии выступает за восстановление демократии в Венесуэле...."
Хорошо бы кто-нибудь выступил за восстановление независимости и демократии в латвии ....
3
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Признала временным2 часа назад
Временным в смысле пока не повесили его по приговору суда,за преступления против суверенитета и государственности.
2
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РТР.242 часа назад
Наверно эта обезьяна тоже пропидор анальный как ренька!!!
4
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