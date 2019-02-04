﻿ Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Mixnews.lv

Латвия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы (54)
Латвия признала главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Латвия признает и поддерживает г-на Хуана Гуайдо, президентом демократически избранного Национального собрания, временным президентом Венесуэлы. Мы призываем Гуайдо провести свободные, справедливые и демократические президентские выборы", - сказано в сообщении политика в соцсети Twitter.
Latvia recognises and supports Mr. Juan Guaidó, President of the democratically elected National Assembly, as President ad interim of #Venezuela. We call for free, fair and democratic presidential elections @jguaido— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 4 февраля 2019 г.
Министерство иностранных дел Латвии выступает за восстановление демократии в Венесуэле.
О намерении признать Гуайдо временным главой государства заявляли также Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Это должно было произойти в том случае, если до 3 февраля не будут назначены новые выборы.
2 февраля сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.
23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.
31 января Европарламент признал Гуайдо президентом Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.
Хорошо бы кто-нибудь выступил за восстановление независимости и демократии в латвии ....