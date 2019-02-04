﻿ Гобземс о своем исключении: это начало конца KPV LV, Mixnews.lv

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Избранный от KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс уверен, что после его исключения из рядов партии, рейтинги этой политической силы продолжат падать. В интервью радио Baltkom он заявил, что это может являться началом конца существования KPV LV.

«Мне даже еще никто официально не сказал о моем исключении. Меня даже не пригласили на заседание правления партии. Это решение идет на пользу другим партиям, но не KPV LV. Это большая глупость! А что еще можно было ожидать от человека, который сам ничего не может придумать и исполняет только мысли другого режиссёра. Сегодня у меня появилась возможность освободиться от деструктивного человека», - пояснил Гобземс.

Он подчеркнул, что для него сейчас все только начинается.

«Каждый оптимист в этой ситуации может увидеть и понять, что делать дальше. Я думаю, что эта ситуация пойдет мне на пользу. Я наконец смогу начать реализовывать те обещания, которые я давал избирателям. Я уверен, что придёт день, когда в законном виде власть будет принадлежать люди, которые разделяют мои взгляды», - отметил политик.

Гобземс также указал на снижающиеся рейтинги KPV LV.

«Нынешние рейтинги партии показывают, что это была большая ошибка идти в правительство «Нового Единства». А нас был «золотой» голос.

Когда я пришёл в KPV LV, то еще прошлым летом у нее был рейтинг ниже 2%. После этого, до декабря, рейтинги все время повышались. Это доказывает мое влияние в партии. После того, как я сказал, что будет ошибкой идти в нынешнее правительство, рейтинги начали падать. Сейчас я могу сказать, что они будут продолжать падать. Я думаю, что это начало конца», - заключил Гобземс.

Напомним, правление KPV LV постановило сегодня исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии.