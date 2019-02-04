﻿ Давайте поможем! Мальчик из многодетной семьи на обочине продает носки, Mixnews.lv

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При въезде в Эдоле со стороны Кулдиги, на обочине стоит маленький мальчик, торгующий вязанными носками. В социальных сетях прозвучал призыв к проезжающим мимо автовладельцам, остановиться и купить товар и таким образом помочь ребенку с продажами.

Как пишет в соцсети Facebook некий Роберт, который купил носки, 10-летний мальчик из очень большой семьи (сразу не смог ответить сколько детей, считал вслух), а мама одна.

По словам автора поста, в семье все хорошо, алкоголь не употребляют, у ребенка одежда чистая, никто не голодает. Мальчика никто не заставляет идти торговать — просто мальчишка хочет подзаработать, поэтому деньги идут не только маме, но и ему самому.

"Одна пара стоит 10 евро, и они плотные, хорошие. Прошу, проезжая мимо, купите у него пару носков и поддержите гномика!", - написал мужчина.

Пользователи соцсети стали активно комментировать пост и выражать слова поддержки.

"Такие носки, сделанные с любовью, будут согревать своего обладателя лучше, чем товар фабричного производства", - пишут люди.

За сутки этой записью поделились больше 5,2 тысяч человек.