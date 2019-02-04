﻿ Навальный об интервью на Baltkom: приятно, что не все актеры в России - холуи, Mixnews.lv

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В России есть смелые деятели культуры, которые не боятся высказывать свое мнение. Об этом оппозиционный российский политик Алексей Навальный написал на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав также видео интервью с российским актером Дмитрием Лысенковым на радио Baltkom.

"Приятно, что не все деятели культуры в России - трусы и холуи. Вот актёр Дмитрий Лысенков о стране: жизнь в регионах - это проклятье. О государстве: государству сейчас не нужен интеллект, ему нужна преданность", - написал Навальный, комментируя заявления Лысенкова.

Публикация оппозиционера набрала более 39 000 просмотров и пользователи оставили под ней более 100 комментариев.

"Какой молодец! Артист, кстати, блестящий", - написала журналист радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

Дмитрий Лысенков

Напомним, звезда сериалов "Домашний арест" и "Бедные люди" в эфире радио Baltkom заявил, что уровень жизни в регионах России кардинально отличается от столичного.

Фото: facebook.com/oxana.ivleva