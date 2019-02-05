﻿ Министр: увы, ям на дорогах Латвии станет только больше, Mixnews.lv

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В следующие годы количество ям на региональных и местных дорогах Латвии может увеличиться. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал министр сообщения Талис Линкайтс.

Он отметил,что это связано с тем, что с 2020 в Латвии закончится помощь фондов ЕС, а внутри страны средств на дороги по-прежнему не хватает.

"Рабочая группа при прежнем правительстве на протяжении трех лет рассматривала разные варианты финансирования дорог, ничего инновационного они так и не придумали. Реальность такова, что этот год мы еще проживем, но в следующем нас ждет большая финансовая яма. То есть не только реальные ямы, но и финансовые. Больших дополнительных средств не предвидится, Я говорю не о главных дорогах, но на местных и региональных — ямы могут увеличиться", - сказал Линкайтс.

Добавим, председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, экс-премьер-министр Латвии Андрис Берзиньш ранее в эфире радио Baltkom заявил, что каждый год Латвия теряет 880 млн евро из-за того, что многие дороги в стране находятся в плохом состоянии.