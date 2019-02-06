﻿ Эх, спою! Водитель троллейбуса заставил пассажиров улыбаться, Mixnews.lv

Эх, спою! Водитель троллейбуса заставил пассажиров улыбаться (3)

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Эксклюзив | 6 февраля 2019 года, 08:17

Рижанка по имени Санита опубликовала пост, в котором рассказывает о водителе троллейбуса, следующего по маршруту из центра в микрорайон Пурвциемс, который скрасил поездку пением песен с пассажирами.

"Спасибо водителю троллейбуса Станция-Пурвциемс (26629) за позитивную вечернюю поездку домой! Точнее за пение вместе с нами латышских песен! Думаю, у многих на лице была улыбка, которая улучшила настроение! Как дядечка сказал водителю: "Если бы вы видели, как много дам улыбается за вашей спиной!", - написала пользовательница Facebook Санита К.

На слова благодарности ответила рижская транспортная компания.

"Рады, что нашему водителю троллейбуса удалось улучшить настроение пассажиров. Может быть, Вы тоже когда-то слышали поющего водителя на маршруте? Желаем и в дальнейшем больше хороших поездок", - сказано в сообщении Rīgas satiksme.

Среди пользователей соцсети нашелся еще один очевидец, который вспомнил, как ехал в троллейбусе по маршруту центр-Чака, водитель которого напевал песню про елочку.

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Как сообщал Mixnews, в новогодние праздники в группе Facebook "Vecmilgravis", был опубликован пост, в котором рассказывается о водителе автобуса, следующего по маршруту Рига-Вецмилгравис, который вышел на работу в костюме "Деда Мороза". Пользователи соцсети благодарят работника Rīgas satiksme за создание праздничного настроения. "Побольше бы таких людей!, - пишут рижане.

Комментарии 3
Гоша1 час назад
Ему не петь надо, а за дорогой смотреть. Тем более в такую погоду. Понабрали в сатиксме ебанутых, потому и проблемы .... и рейтинг ниже плинтуса.
Развлекать толпу нужно не за рулём общественного транспорта, а на сцене. А такие вот клоуны и певцы за рулём троллейбусов потом вьезжают в стену максимы и сбивают пешеходов на зебре. Нормально так развлекли....
13
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Latviešu Patriots1 час назад
Piekrītu, smaids dara apkārtni gaišāku!
7
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Patriot2 часа назад
Pat no parasta smaida apkàrtèjiem cilvèkiem klùst siltàk.
11
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