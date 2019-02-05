﻿ ПВС: зараженное польское мясо уничтожено, волноваться не о чем, Mixnews.lv

ПВС: зараженное польское мясо уничтожено, волноваться не о чем (11)

фото

Эксклюзив | 5 февраля 2019 года, 17:22

Вся зараженная говядина из Польши, ввезенная в Латвию, была уничтожена и потребителям ничего не грозит. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала заместитель руководителя отдела надзора за производством продуктов животного происхождения Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Пликша.

По словам Пликши, не стоит волноваться и о том, что польское мясо могло поступить в Латвию из Швеции, где говядина могла оказаться в более чем 80 школьных и дошкольных учреждениях Стокгольма.

"Мы получили оповещение от Еврокомиссии, что в Латвию поступило 27 килограммов этого мяса. В целом это мясо было отправлено в 14 государств Евросоюза, где были проведены аналогичные процедуры по изъятию данной говядины из продажи", - указала она.

Как указала Пликша, у службы нет оснований проводить проверки мяса из Швеции.

"Мы регулярно следим за всеми оповещениями и проводим проверки. В случае необходимости мы готовы действовать, но идти и проверять, кто получил мясо из Швеции... Сейчас риск отсутствует, чтобы мы обратили на мясо из Швеции особое внимание. Все то отравленное мясо, которое поступило в Латвию было изъято из продажи. Даже те продукты, в состав которых попала эта говядина, были уничтожены. Потребителям ничего не грозит", - заверила Пликша.

Ранее сообщалось, что мясо с польской скотобойни, закрытой в связи со срочными санитарными проверками, в небольшом объеме было поставлено на латвийское предприятие Lido.

Фото: pixabay.com

Комментарии 11
Серьезно?2 часа назад
Покажите мне, умника, который по 30 кг мяса, из Польши возит.
Самим то не смешно, такую чушь писать?
1
Ответить
Haha2 часа назад
Vēl divi gaļas gabali palikuši.
Slēpjas šeit portālā zem nikiem Patriot un Latviešu Patriots.
1
Ответить
Пункт2 часа назад
Это знак,как у мафиози...рыба в газете..
А тут -мясо!..
Но почему именно 27 кг!!??
Ответить