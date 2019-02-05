﻿ В здоровом теле здоровый дух! Шуплинска отдувалась на лыжне за всех министров, Mixnews.lv

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В местечке Арини в Даукстской волости второй раз прошли народные соревнования "Āriņu slēpojums 2019", которые организует "Pirtslietu darbnīca". Принять участие в мероприятии были приглашены все 14 новых министров правительства Кришьяниса Кариньша, но отклиткнулся только один из них.

В проводимом впервые соревновании "Гонка на лыжах для новоизбранных министров" приняла участие только глава минобразования Илга Шуплинска.

"Спасибо организаторам. Отлично проведенный на лыжах день. Занла первое место в гонке "Новоизбранных министров", так как была пока что единственным министром, и 3 место на дистанции "Мать природа", пройдя трассу в 2,7 км за 16 минут 40 секунд. В здоровом теле здоровый дух!", - написала министр.

Paldies “Āriņu slēpojums 2019” organizatoriem. Lieliski pavadīta diena uz slēpēm. "Jaunievēlēto ministru slēpojumā" ieguvu 1.vietu, pagaidām vēl biju vienīgā no ministriem un "Mamma daba" distancē 3. vietu savā grupā, 2,7 km noslēpojot 16:40min. Veselā miesā vesels gars! pic.twitter.com/pJ972N2uM9 — Ilga Šuplinska (@ISuplinska) 5 февраля 2019 г.

23 января Сейм утвердил новый Кабинет министров во главе с Кришьянисом Кариньшем.

Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.

Фото: dzirkstele.lv