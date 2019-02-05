﻿ В здоровом теле здоровый дух! Шуплинска отдувалась на лыжне за всех министров, Mixnews.lv

В здоровом теле здоровый дух! Шуплинска отдувалась на лыжне за всех министров (17)

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Эксклюзив | 5 февраля 2019 года, 20:12

В местечке Арини в Даукстской волости второй раз прошли народные соревнования "Āriņu slēpojums 2019", которые организует "Pirtslietu darbnīca". Принять участие в мероприятии были приглашены все 14 новых министров правительства Кришьяниса Кариньша, но отклиткнулся только один из них.

В проводимом впервые соревновании "Гонка на лыжах для новоизбранных министров" приняла участие только глава минобразования Илга Шуплинска.

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"Спасибо организаторам. Отлично проведенный на лыжах день. Занла первое место в гонке "Новоизбранных министров", так как была пока что единственным министром, и 3 место на дистанции "Мать природа", пройдя трассу в 2,7 км за 16 минут 40 секунд. В здоровом теле здоровый дух!", - написала министр.

23 января Сейм утвердил новый Кабинет министров во главе с Кришьянисом Кариньшем.

Илга Шуплинска сменила на посту министра образования Карлиса Шадурскиса, который возглавлял ведомство с 2016 по 2018 годы, а также ранее - в 2002-2004 годах.

Фото: dzirkstele.lv

Комментарии 17
nelojals3 часа назад
Вообще то рабочий день.A потом на курсы самопознания и в сауну
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yes3 часа назад
ржу не могу, пойдут они куйнёй страдать, они по казино да по саунам
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mamba3 часа назад
так а где остальные херои?
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