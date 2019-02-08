﻿ Гобземс: народ позволяет, чтобы страной руководили проигравшие, Mixnews.lv

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Такой ситуации, когда правительством руководит представитель фактически проигравшей партии, нет ни в одной нормальной стране. В Латвии все это происходит с позволения самих жителей. Об этом в интервью радио Baltkom сказал исключенный на днях из партии KPV LV Алдис Гобземс.

"В Латвии премьером стал политик, который сам боялся идти на выборы. У нас премьер выбран из партии, за которую народ свой голос не отдал. В правительстве находятся те, кого народ вычеркнул из списков, в том числе Илзе Винькеле, Имант Парадниекс. В нормальной стране такого быть не может, чтобы во главе правительства была партия, за которую люди не голосовали. Такое возможно только тогда, когда народ это позволяет", - считает Гобземс.

По мнению политика, такая ситуация не может долго длиться.

"Считаю, что такая ситуация долго продолжаться не может. Я не говорю, что это случится через день или месяц... Но годами так точно не будет", - подчеркнул Гобземс.

Напомним, 4 февраля правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии.

В интервью радио Baltkom Гобземс ранее заявил, что его исключение из партии может стать началом конца существования KPV LV. Политик уверен, что после его исключения из рядов партии, рейтинги этой политической силы продолжат падать.