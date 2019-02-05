﻿ ФОТО и ВИДЕО: о ситуации на дорогах без лишних слов, Mixnews.lv

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Сегодняшний день не стал исключением, когда из-за заснеженных и скользких дорог, произошло большое количество ДТП.

Mixnews обобщил фото и видеоматериалы, опубликованные сообществом dtp_latvia по материалам очевидцев.

В рижском микрорайоне Иманта вечером, 5 февраля на бульваре Анниньмуйжас произошло ДТП. Как сказано в сообщении очевидцев легковой автомобиль не поделил дорогу с трамваем.

А в Агенскалнсе, на Нометню, 49, автомобиль въехал в яму и сломал колесо.

В Гулбене на перекрестке Блауманя и Калпака столкнулись 4 машины.

Столкновение на Виенибас гатве, по направлению в центр.

Утром в Вентспилсе, на проспекте Лиелайс произошло ДТП. Водитель на Audi сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

А вчера ночью на участке Ливаны-Екабпилс, фура слетела с дороги. Водитель-очевидец остановился, чтобы проверить все ли в порядке. Пострадавших нет.

Latvijas Valsts ceļi предупреждает автоводителей о переменчивых погодных условиях зимой и призывает их быть наиболее внимательными и осторожными.