﻿ ФОТО и ВИДЕО: о ситуации на дорогах без лишних слов, Mixnews.lv

ФОТО и ВИДЕО: о ситуации на дорогах без лишних слов (1)
Сегодняшний день не стал исключением, когда из-за заснеженных и скользких дорог, произошло большое количество ДТП.
Mixnews обобщил фото и видеоматериалы, опубликованные сообществом dtp_latvia по материалам очевидцев.
В рижском микрорайоне Иманта вечером, 5 февраля на бульваре Анниньмуйжас произошло ДТП. Как сказано в сообщении очевидцев легковой автомобиль не поделил дорогу с трамваем.
А в Агенскалнсе, на Нометню, 49, автомобиль въехал в яму и сломал колесо.
В Гулбене на перекрестке Блауманя и Калпака столкнулись 4 машины.
Столкновение на Виенибас гатве, по направлению в центр.
Утром в Вентспилсе, на проспекте Лиелайс произошло ДТП. Водитель на Audi сбил двух пешеходов на пешеходном переходе. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
View this post on Instagram
Autora komentārs(Šorīt Ventspils, Lielais prospekts, īsti nevarēja saprast,izskatas ka mediķis guļ zemē, un audi mašīnai buferis nost.. varbūt ātrie ieskrēja aizmugurē,pie gājēju pārejas un iekšā kāds mediķis sasitās ) #latvia #negadijums #sadursme #dtp_latvia #ventspils #paldiessekotajam
А вчера ночью на участке Ливаны-Екабпилс, фура слетела с дороги. Водитель-очевидец остановился, чтобы проверить все ли в порядке. Пострадавших нет.
Latvijas Valsts ceļi предупреждает автоводителей о переменчивых погодных условиях зимой и призывает их быть наиболее внимательными и осторожными.