﻿ Самое слабое интервью: латвийский Twitter об общении Дудя с Киселевым, Mixnews.lv

Самое слабое интервью: латвийский Twitter об общении Дудя с Киселевым (2)

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Эксклюзив | 6 февраля 2019 года, 19:30

После перерыва в несколько месяцев, 6 февраля, Юрий Дудь наконец выпустил новое интервью на YouTube-канале "ВДудь". В этот раз его гостем стал директор информационного агентства "Россия сегодня" (издание РИА Новости) и ведущий передачи "Вести недели" Дмитрий Киселев.

Интервью, длиной в 1 час и 40 минут посмотрели и латвийские пользователи, которые решили высказать свое мнение в соцсети Twitter.

Удивлен гостем Дудя был представитель партии "Для развития/За!" Эдгар Яунупс.

"Это очень даже неожиданно", - написал политик.

"Ого, у Дудя на интервью Киселев. Ну чувак заливает!", - написал пользователь Кристап Скутелис. Мужчина поясняет своим подписчикам, что Дудь - это новый российский ютюбер , знаменитый своими интервью. Ну, и Киселев - любимый журналист Путина.

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"Ого, смысл вновь начать смотреть Дудя, а то надоел со своими реперами", - пишет Артур Лунев.

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"По мне, так это самое слабое интервью. Михалкова он "раздел", как мальчишку", - пишет Райвис Шульцс.

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"Образец теории лжи", - написала Луция.

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Кстати, российские пользователи соцсетей с жаром обсуждают интервью Дмитрия Киселева Юрию Дудю. Людям интервью не очень-то понравилось. На момент написания этого материала количество дизлайков под видео почти в два раза превышает лайки.

Многие пользователи заявляют, что Дудь пока "не дорос" до интервью с Дмитрием Киселёвым, Познером и прочими опытными и известными журналистами.

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А пока одни юзеры обсуждают, провальное ли получилось интервью, другие разбирают его на цитаты. И больше всего внимания досталось, конечно же, реакции журналиста «России 1» на вопрос о размере его пенсии.

Отметим, программа с Киселевым стала первым выпуском шоу "вДудь" в новом году — предыдущая передача вышла в начале декабря.

Интервью длится около часа и сорока минут. В программе сказано, что Киселев настоял, чтобы разговор опубликовали без купюр.

Программа Дмитрия Киселева выходит на "России 1" каждое воскресенье в 19:00 по латвийскому времени.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ принял решение с 4 февраля приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР", на котором выходила программа с Дмитрием Кисилевым. По мнению представителей совета, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от "пропаганды Кремля" и "защитить свое информационное пространство"

Киселев тут же отреагировал на запрет "России РТР" в Латвии.

"Это несовместимо со свободой слова. Грустно смотреть на трансформацию Европы", - сказал он.

Комментарии 2
Вобла42 минуты назад
А мне никогда не нравился Дудь. Он надменный. Хорошо что его уделали.
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М44 минуты назад
Это была "игра в поддавки".
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