﻿ Самое слабое интервью: латвийский Twitter об общении Дудя с Киселевым, Mixnews.lv

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После перерыва в несколько месяцев, 6 февраля, Юрий Дудь наконец выпустил новое интервью на YouTube-канале "ВДудь". В этот раз его гостем стал директор информационного агентства "Россия сегодня" (издание РИА Новости) и ведущий передачи "Вести недели" Дмитрий Киселев.

Интервью, длиной в 1 час и 40 минут посмотрели и латвийские пользователи, которые решили высказать свое мнение в соцсети Twitter.

Удивлен гостем Дудя был представитель партии "Для развития/За!" Эдгар Яунупс.

"Это очень даже неожиданно", - написал политик.

Šis ir pat ļoti pārsteidzoši https://t.co/UJq9DOfUN9 — edgars jaunups (@jaunups) February 5, 2019

"Ого, у Дудя на интервью Киселев. Ну чувак заливает!", - написал пользователь Кристап Скутелис. Мужчина поясняет своим подписчикам, что Дудь - это новый российский ютюбер , знаменитый своими интервью. Ну, и Киселев - любимый журналист Путина.

Ooooho, pie Dudja uz sarunu Kiseļovs. Nu gan čalis bliež! https://t.co/eDvFMUyUN1 — Kristaps Skutelis (@krizdabz) February 5, 2019

"Ого, смысл вновь начать смотреть Дудя, а то надоел со своими реперами", - пишет Артур Лунев.

"По мне, так это самое слабое интервью. Михалкова он "раздел", как мальчишку", - пишет Райвис Шульцс.

"Образец теории лжи", - написала Луция.

Кстати, российские пользователи соцсетей с жаром обсуждают интервью Дмитрия Киселева Юрию Дудю. Людям интервью не очень-то понравилось. На момент написания этого материала количество дизлайков под видео почти в два раза превышает лайки.

Сук никак не могу принять тот факт, что Киселёв разбил Дудя в пух и прах. Дудь, ну че ты слабо подготовился к интервью? — Беатрису верни (@beatricereturn) 6 февраля 2019 г.

Если бы я был психологом, который раздает оценки Дудю и его гостям, я бы сказал, что Киселев, психологически победил Юрия. Вот такие олдскульные тв-шники! — дно душевное (@radomskiy_) 5 февраля 2019 г.

По-моему он сам себя слил. Киселев просто рассказывал свою версию, которая являлась достоверной, ибо Дудь был плохо подготовлен и допустил дофига косяков в сборе информации.

Кисель интеллектом не блистал, не выигрывал его в споре. Просто подмечал несостыковки и все. — Mister Arsonist (@D1rkSR) 6 февраля 2019 г.

Смотрю интервью Дудя с Киселёвым. Я в прозрении, но пока.. это худшее интервью Дудя. — Ольга Шарий (@bondarenkoolgaa) 5 февраля 2019 г.

Многие пользователи заявляют, что Дудь пока "не дорос" до интервью с Дмитрием Киселёвым, Познером и прочими опытными и известными журналистами.

А пока одни юзеры обсуждают, провальное ли получилось интервью, другие разбирают его на цитаты. И больше всего внимания досталось, конечно же, реакции журналиста «России 1» на вопрос о размере его пенсии.

Дудь: Какая у тебя пенсия?

Киселёв: А ты сначала член покажи!

Дудь: Я не вижу смысла этого делать..

Киселёв: А вот и я не скажу какая пенсия, бебебе. — Alexander Jes (@alexander_jes) 5 февраля 2019 г.

Дмитрий Киселев перепутал пенсии с пенисом pic.twitter.com/uT9ffMZjSY — Кирилл Николенко (@nikolenkokd) 5 февраля 2019 г.

Дудь: Вы можете назвать размер своей пенсии?

Киселёв: А вы можете сейчас снять штаны и показать свой маленький член?



(Не шучу, это реальный диалог из интервью) — Христарадио ФМ (@Aberforth_hp) 5 февраля 2019 г.

Дудь: Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?

Киселёв: Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член? — Julia says "argh" (@una_nova) 5 февраля 2019 г.

Самый крутой блиц у Дудя. После первого ответа Киселева остальные вопросы не имеют смысла pic.twitter.com/iGDvK00DoG — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) February 5, 2019

Отметим, программа с Киселевым стала первым выпуском шоу "вДудь" в новом году — предыдущая передача вышла в начале декабря.

Интервью длится около часа и сорока минут. В программе сказано, что Киселев настоял, чтобы разговор опубликовали без купюр.

Программа Дмитрия Киселева выходит на "России 1" каждое воскресенье в 19:00 по латвийскому времени.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ принял решение с 4 февраля приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР", на котором выходила программа с Дмитрием Кисилевым. По мнению представителей совета, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от "пропаганды Кремля" и "защитить свое информационное пространство"

Киселев тут же отреагировал на запрет "России РТР" в Латвии.

"Это несовместимо со свободой слова. Грустно смотреть на трансформацию Европы", - сказал он.