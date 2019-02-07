﻿ Концерт столетия Латвии наравне с шоу Rolling Stones: определены лучшие декорации, Mixnews.lv

Концерт столетия Латвии наравне с шоу Rolling Stones: определены лучшие декорации (2)

фото

Эксклюзив | 7 февраля 2019 года, 08:15

Влиятельный архитектурный блог ArchDaily опубликовал список концертов с лучшей сценографией - среди фаворитов окозалось мультимедийное танцевальное представление "Обе стороны" (Abas Malas) про историю Латвии, которое было одним из кульминационных мероприятий, приуроченных к столетию Латвийской Республики.

Как сказано в сообщении ArchDaily, латвийское архитектурное бюро DJA разработало сценографию "Обе стороны" для кульминации празднования столетия Латвии в 2018 году. Большая многоугольная поверхность, которая была разработана как флаг нации, была спроецирована на поверхности. Массивная сцена в 2000 квадратных метров - была создана как для больших, так и для маленьких спектаклей.

фото

фото

Кроме того, концертами с лучшими сценическими декорациями, по версии ArchDaily, были признаны выступления рок-группы The Rolling Stones во время их тура Voodoo Lounge. Концерты легендарного Дэвида Боуи в рамках тура Diamond Dogs также имели впечатляющие декорации.

В список ArchDaily вошли также различные представления и концерты из Германии, США и Великобритании.

фото

фото

Напомним, постановка "Обе стороны" представляла из себя уникальную комбинацию музыки, танцев и современных технологий. Каждый элемент визуального выражения представления - хореография, сценография, режиссура света, работа камер и видео проекции - был создан как единое целое. В представлении были задействованы 500 танцоров.

фото

фото

фото

Фото: flickr.com, Anna Jurkovska

Комментарии 2
O25 минут назад
Была на этом концерте, мой ребенок выступал. Я была в приятном шоке! никогда не могла подумать что у нас в Латвии что-то такое качественное, красивое и интересное сделают! БРАВО!
Ответить
Patriot1 час назад
Mùsu Latvijas 100 gadu jubilèjas svinìbas un koncerti bija izcili labi organizèti un skaisti. Visa tauta priecàjàs par so notikumu un tas vèl ilgi paliks tautas atminà.
2
Ответить