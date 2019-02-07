﻿ Концерт столетия Латвии наравне с шоу Rolling Stones: определены лучшие декорации, Mixnews.lv

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Влиятельный архитектурный блог ArchDaily опубликовал список концертов с лучшей сценографией - среди фаворитов окозалось мультимедийное танцевальное представление "Обе стороны" (Abas Malas) про историю Латвии, которое было одним из кульминационных мероприятий, приуроченных к столетию Латвийской Республики.

Ietekmīgais arhitektūras nozares medijs @ArchDaily ierindojis #LV100 deju lielizrādes ABAS MALAS skatuvi starp iespaidīgākajām pasaules skatuves būvēm līdzās Deivida Bovija un The Rolling Stones koncertu scenogrāfijām! https://t.co/4S5Nb65KEI — LV100 (@LatvijaiSimts) February 5, 2019

Как сказано в сообщении ArchDaily, латвийское архитектурное бюро DJA разработало сценографию "Обе стороны" для кульминации празднования столетия Латвии в 2018 году. Большая многоугольная поверхность, которая была разработана как флаг нации, была спроецирована на поверхности. Массивная сцена в 2000 квадратных метров - была создана как для больших, так и для маленьких спектаклей.

Кроме того, концертами с лучшими сценическими декорациями, по версии ArchDaily, были признаны выступления рок-группы The Rolling Stones во время их тура Voodoo Lounge. Концерты легендарного Дэвида Боуи в рамках тура Diamond Dogs также имели впечатляющие декорации.

В список ArchDaily вошли также различные представления и концерты из Германии, США и Великобритании.

Напомним, постановка "Обе стороны" представляла из себя уникальную комбинацию музыки, танцев и современных технологий. Каждый элемент визуального выражения представления - хореография, сценография, режиссура света, работа камер и видео проекции - был создан как единое целое. В представлении были задействованы 500 танцоров.

Фото: flickr.com, Anna Jurkovska