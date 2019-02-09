﻿ Слушатель Baltkom: нам надо вместе протестовать против прогнившей системы, Mixnews.lv

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Жителям Латвии, независимо от национальности, нужно объединиться и в рамках закона протестовать против прогнившей системы в государстве - начиная от ям на дорогах и заканчивая политиками, от которых уже тошнит. Об этом в рамках эфира "Вечерний интерактив" на радио Baltkom сказал слушатель по имени Юрис.

В ходе программы слушатели обсуждали состояние латвийских дорог - в эфире радио Baltkom министр сообщения Талис Линкайтс предупредил, что с прекращением софинансирования ЕС они придут в еще более плачевное состояние. Слушатель указал, что не только дороги нуждаются в реконструкции — менять нужно всю систему.

"У нас не только дороги дырявые, но и вся система прогнившая. Нет сил на это смотреть. Вся система заплесневела. Смотришь на политиков и вот это все - просто тошнит, аппетит пропадает. И какие аргументы у них на все! На все есть хорошие, заранее подготовленные ответы. Ну нет терпения, хотя я оптимистичный человек", - сказал слушатель Baltkom.

По его мнению, латвийцам надо брать пример с протестующих во Франции.

"Воспользуюсь вашим эфиром, чтобы призвать всех объединиться - русских и латышей. Можем взять пример у французов и их "желтых жилетов". Давайте поднимемся и всеми силами, только без беспорядков, в рамках закона, будем протестовать", - сказал Юрис.

Добавим, председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs, экс-премьер-министр Латвии Андрис Берзиньш ранее в эфире радио Baltkom заявил, что каждый год Латвия теряет 880 млн евро из-за того, что многие дороги в стране находятся в плохом состоянии.