﻿ Петравича: пока живу на чемоданах, а семья учится жить без меня, Mixnews.lv

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Новый министр благосостояния от KPV LV Рамона Петравича продолжает жить в Салдусе, но всю рабочую неделю проводит в Риге, так как дорога занимает слишком много времени. Об этом она рассказала в интервью радио Baltkom.

Министр была выбрана депутатом в 13-й Сейм, но после утверждения на должности главы ведомства решила не отказываться от мандата, а совмещать должности.

"У меня есть финансовый опыт, сейчас работаю в бюджетной комиссии Сейма. Сейчас главный приоритет - работа на бюджетом. У большинства членов нашей партии нет особого опыта в политике, поэтому любой опыт полезен. Я живу за 120 км от Риги, в понедельник рано утром приезжаю в столицу, в пятницу или субботу возвращаюсь. Так как всю неделю провожу здесь без семьи, то могу тратить максимальное время на работу. Моя семья поняла, приняла и поддерживает это решение. Дети выросли, а муж смирился. Они уже научились сами готовить еду, следить за домом. Думаю, мы справимся. При этом я получаю только одну зарплаты, поэтому для бюджета это экономия. И я не первая, кто совмещает эти должности", - сказала она.

Как сообщалось, министр благосостояния Рамона Петравича пока будет совмещать работу министра и депутата Сейма.

Как она сообщила, фракция KPV LV постановила, что по крайней мере в течение первых нескольких месяцев министр благосостояния также сохранит депутатский мандат.

Большинство утвержденных 23 января министров сложили свои депутатские мандаты. Среди них министр культуры Даце Мелбарде, министр юстиции Янис Борданс, министр образования и науки Илга Шуплинска, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр финансов Янис Рейрс и министр обороны Артис Пабрикс.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja