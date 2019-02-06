﻿ Историк на Baltkom объяснил, что имел в виду под "путинским фашизмом", Mixnews.lv

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Российский историк религиовед, востоковед Андрей Зубов прокомментировал свое высказывание о том, что режим нынешнего президента России Владимира Путина несет в себе элементы фашизма. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что сам является жертвой так называемого "фашистского режима" в стране.

"Я имел ввиду не тот смысл, который иногда вкладывают в слово "фашизм", как тоталитарное гитлеровское государство, а совершенно формальные вещи, связанные с итальянским фашизмом Муссолини. Это идея корпоративного государства - то есть человек должен быть обязательно включен в корпорацию, подконтрольную государству. Мы еще не дошли до уровня Муссолини, но быстро приближаемся к этому", - сказал историк.

По словам Зубова, в России ограничена свобода слова.

"Наиболее крупные наши корпорации, например, "Газпром" или "Роснефть" — это государственные корпорации, объединяющие огромное количество людей. Однако, свободный человек, который является независимым субъектом, лишен многих прав в стране. Есть мой собственный пример. Я постоянно работаю в области религиоведения, а когда меня просят написать отзыв официальному оппоненту, я не могу этого сделать, так как не состою в корпорации государственной науки. В университеты меня не принимают после исключения из МГИМО. Я нигде не могу заверить свои подписи. Любое государство фашистского типа ограничивает свободу слова. У нас это ограничение намного мягче, чем в фашисткой Италии и коммунистическом СССР, но оно уже очень ощутимо и многие люди из-за него страдают", - подчеркнул он.

Историк отметил, что в обществе часто не отличают фашизм от нацизма. Однако, при множестве совпадении между двумя идеологиями есть существенные различия.

"В ученной среде мы никогда не употребляли слово "фашизм" по отношению к Германии. Всегда употребляли слово "нацизм" или "национал-социолизм". В СССР — это слово не любили использовать, чтобы не смешивать его с советским социализмом, поэтому употребляли слово "фашизм". Нацизм и фашизм — это разные вещи. Об этом много написано и сказано, хотя, конечно, у них есть общие черты. Нацизм устроен иначе, там сохранялось частное предпринимательство, не было корпораций", - выразил Зубов.

1 марта 2014 года Зубов опубликовал в "Ведомостях" статью, критикующую присоединение Крыма к Российской Федерации. Он сравнил действия России с аншлюсом Австрии Третьим рейхом в 1938 году. Руководство МГИМО предупредило его о возможном увольнении за "неуместные и оскорбительные исторические аналогии". Впоследствии выяснилось, что Зубова всё же уволили из МГИМО.

Напомним, в интервью радио Baltkom Зубов назвал прославляющих Сталина людей больными.

Фото: flickr.com/expresionsonora