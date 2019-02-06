﻿ Политолог о Brexit: Британия заинтересована в переговорах с Латвией, Mixnews.lv

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После выхода Великобритании из Евросоюза каждая страна будет договариваться об условиях для своих жителей отдельно. Об этом в интервью радио Baltkom сказал политолог-международник Карлис Даукштс.

По его мнению, Латвия будет одним из приоритетных партнеров для таких переговоров, так как занимает стратегически выгодное положение на границах НАТО.

"Наше министерство иностранных дел озабочено этим вопросом. Теперь переговоры будут вестись между двумя субъектами международного права. Это сложно, тут нужен подсчет и т.д. Скажу субъективно, но я думаю, что Латвия в этих переговорах будет в первых рядам, она не будет отброшена в этом переговорном процессе. А все из-за стратегического места в блоке НАТО и стабильности на границе ЕС и Великобритании", - сказал он.

Brexit намечен на 29 марта. После этого, согласно плану Мэй (его британский парламент также отклонил 15 января), в Великобритании до 31 декабря 2020 года должен будет действовать переходный период. Королевство при этом все это время будет оставаться частью Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Фото: Flickr/freestocks.org