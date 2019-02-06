﻿ Слушатель Baltkom: лопаты в руки депутатам — пусть закапывают ямы на дорогах!, Mixnews.lv

Слушатель Baltkom: лопаты в руки депутатам — пусть закапывают ямы на дорогах! (8)
В эфир радио Baltkom в программу "Вечерний интерактив" позвонил слушатель, который предложил депутатам принять активное участие в ремонте латвийских дорог. Он предложил слугам народа "взять в руки лопаты и закапывать ямы" на Земитанском мосту. Звонивший представился именем Александр.
"Только что проехал на Земитанском мосту, это, конечно, катастрофа. Стыдно, больно, неприятно. Это просто позор! Я прочитал сегодня, что депутатам пособие собираются выплатить. За что пособие им? Ну бог с ним! У меня недорогая машина, я готов ее отдать депутатам, Сейму - куда угодно! Но я хочу, чтобы депутатов выгнали на Земитанский мост, дали им лопаты в руки. Я хочу увидеть, как они стоят и закапывают эти ямы. Раз уж нам ездить негде, хотя бы постоять, я пешком буду ходить. Ну эмоции... Я понимаю, что ерунду сказал, но если это случится, я был бы счастлив прожить этот день на земле", - сказал он.
Напомним, с 5 февраля, введены ограничения на Земитанском мосту в Риге - впредь скорость передвижения здесь не должна превышать 30 километров в час. Ограничения введены в связи с тем, что из-за погодных условий на мосту быстро возникают опасные ямы.
Фото: flickr.com/AdventuresofHigoJoseph
А сборы по транспортному налогу, с этого года возросли в геометрической прогрессии,но не цента с них не идет на содержания дорог.Они уходят в никуда вообще.
С учетом этих сборов, у нас дороги, должны быть гладкие как поверхность утюга, а бордюры, отделаны кристаллами сваровски. Но, где это всё? Опять украдено?
Может потому что у власти такие как ты безграмотные невежи как ты? Который до сих пор так и не смог выучить где и как применять гарумзиме?