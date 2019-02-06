﻿ Слушатель Baltkom: лопаты в руки депутатам — пусть закапывают ямы на дорогах!, Mixnews.lv

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В эфир радио Baltkom в программу "Вечерний интерактив" позвонил слушатель, который предложил депутатам принять активное участие в ремонте латвийских дорог. Он предложил слугам народа "взять в руки лопаты и закапывать ямы" на Земитанском мосту. Звонивший представился именем Александр.

"Только что проехал на Земитанском мосту, это, конечно, катастрофа. Стыдно, больно, неприятно. Это просто позор! Я прочитал сегодня, что депутатам пособие собираются выплатить. За что пособие им? Ну бог с ним! У меня недорогая машина, я готов ее отдать депутатам, Сейму - куда угодно! Но я хочу, чтобы депутатов выгнали на Земитанский мост, дали им лопаты в руки. Я хочу увидеть, как они стоят и закапывают эти ямы. Раз уж нам ездить негде, хотя бы постоять, я пешком буду ходить. Ну эмоции... Я понимаю, что ерунду сказал, но если это случится, я был бы счастлив прожить этот день на земле", - сказал он.

Напомним, с 5 февраля, введены ограничения на Земитанском мосту в Риге - впредь скорость передвижения здесь не должна превышать 30 километров в час. Ограничения введены в связи с тем, что из-за погодных условий на мосту быстро возникают опасные ямы.

Фото: flickr.com/AdventuresofHigoJoseph