﻿ Петравича: возглавлять Минблаг сложно - всегда есть за что поругать, Mixnews.lv

Петравича: возглавлять Минблаг сложно - всегда есть за что поругать (3)

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Эксклюзив | 8 февраля 2019 года, 08:21

Любой житель Латвии имеет претензии к Министерству благосостояния, поэтому ведомство является одним из самых проблемных. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр благосостояния Рамона Петравича.

"Мне кажется, это самое сложное министерство. Каждый встреченный на улице прохожий может осудить меня за маленькие зарплаты, пособия или пенсии, потому что министерство называется "благосостояния", но его скорее можно назвать министерством "социальных пособий". У нас большое неравенство, надо стараться исправиться. Но для этого надо плотно работать с другими министерствами", - сказала Петравича.

Партия KPV LV выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния депутата Сейма Рамону Петравичу 8 января, за две недели до утверждения правительства. Прежний кандидат KPV LV на эту должность Иева Крапане отозвала свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Сразу после номинации Петравичи пользователи соцсетей стали обсуждать ее фигуру, а также восхищаться ее внешностью.

Комментарии 3
Факт2 часа назад
Особенно если учесть тот факт,что первая морда (лицом назвать язык не поворачивается) запустила свои жадные хоботки аж в три корыта сразу,высасывая из бюджета каждый месяц суммы,за которые рядовой лаптиец,кстати и не голосовавший за этих алчных свиней,должен год горбатиться в поте лица своего.
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Sedna2 часа назад
Петравича, если тебе так сложно, возьми и откажись на фиг от власти. Эти латышские правители всё трепятся и трепятся, блин.
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Хуан12 минут назад
Правильнее будет назвать это министерство - Министерство нашего (властей и ко) благосостояния. К народу это заведение никак не относится . Что это министерство делает ? Констатация фактов ? Для этого хватит статистики . Выдумали министерство демографии , дальше что министерство заброшенных хуторов , министерство ветеранов сс , министерство глупых и провальных указаний из Брюсселя ? Вот последнее может спокойно заменить все существующие , никто даже не заметит .Всю нашу последнюю часть истории за редким исключением можно охарактеризовать ситуацией , когда вороватые необразованные подростки залезли в дом и начали там вечеринку перепившись алкоголя совершенно необращая внимания что занавески и часть стены уже гоорят
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