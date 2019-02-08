﻿ Петравича: возглавлять Минблаг сложно - всегда есть за что поругать, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Любой житель Латвии имеет претензии к Министерству благосостояния, поэтому ведомство является одним из самых проблемных. Об этом в эфире радио Baltkom заявила министр благосостояния Рамона Петравича.

"Мне кажется, это самое сложное министерство. Каждый встреченный на улице прохожий может осудить меня за маленькие зарплаты, пособия или пенсии, потому что министерство называется "благосостояния", но его скорее можно назвать министерством "социальных пособий". У нас большое неравенство, надо стараться исправиться. Но для этого надо плотно работать с другими министерствами", - сказала Петравича.

Партия KPV LV выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния депутата Сейма Рамону Петравичу 8 января, за две недели до утверждения правительства. Прежний кандидат KPV LV на эту должность Иева Крапане отозвала свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Сразу после номинации Петравичи пользователи соцсетей стали обсуждать ее фигуру, а также восхищаться ее внешностью.