﻿ Хейфлик на Baltkom: родители не обращают внимание на плюсы вакцинации, Mixnews.lv

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Люди, которые выступают против детской вакцинации, не обращают внимание на преимущества прививок и не понимают, чем может грозить отсутствие прививки. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал профессор анатомии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, вице-председатель Американского геронтологического общества, обладатель многочисленных наград и премий, геронтолог Леонард Хефлик.

По словам ученого, Антивакцинаторское движение в США повлекло за собой эпидемию кори в одном из штатов, поскольку многие дети не получили необходимую прививку.

"У нас уже есть пример эпидемии, именно это сейчас и происходит. В некоторых частях штата Вашингтон в этой стране (ред. – США) наблюдается вспышка кори, которая распространилась на тех детей, чьи родители отказались прививать их от этого заболевания. Если вы хотите знать, может ли эпидемия распространиться дальше, конечно, корью могут заболеть другие, кто не вакцинирован, антивакцинаторы в этой стране и в Европе. Таким образом у нас есть современный пример чрезвычайной ситуации, которая была названа таковой Администрацией здравоохранения штата Вашингтон, из-за вспышки заболевания среди непривитых детей", - рассказал Хейфлик.

Как отметил геронтолог, родителям стоит задуматься о вакцинации своих детей, поскольку опыт Вашингтона может повториться в любой стране, где распространено антивакцинаторство.

"Ну, они не обращают внимания на преимущества вакцинации своих детей. И пример, который я только что упомянул, является очень хорошим примером неспособности людей понять полезные аспекты детской вакцинации. Полиомиелит в США и других развитых странах практически исчез из-за наличия и использования антиполиовирусных вакцин. То же самое можно сказать о других заболеваниях, причиной которых являются вирусы, но если люди продолжат оставаться в неведении и не захотят принимать факты, с этим мало что можно сделать", - заявил Хейфлик.

Добавим, в 1961 году Хейфлик установил, что соматические клетки "в пробирке" могут делиться не более 50 раз. В честь первооткрывателя это явление назвали "пределом Хейфлика" (Hayflick limit).

Между тем, как ранее писал Mixnews, в декабре 2018 года Инспекция здравоохранения начала проверки в связи со смертью двух детей в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), один из которых не получил необходимую вакцину, а второй - обязательную дозу витамина K.

Инспекция получила от Центра контроля и профилактики заболеваний информацию о заболевании коклюшем трехмесячного ребенка, которому не была сделана прививка в соответствии с календарем вакцинации. От врача ДКУБ инспекция получила информацию о втором ребенке, который не получил обязательную дозу витамина K после домашних родов.

Из-за неполученной вакцины и витамина K у этих детей возникли тяжелые осложнения, и оба они умерли в больнице.

Фото: http://gerontology.wikia.com