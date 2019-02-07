﻿ Вогнать в долги и запугать! Жители о движении Латвии к полицейскому государству, Mixnews.lv

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Латвия стремительно движется в сторону полицейского государства, которое думает не о благополучии своего народа, а о том, чтобы запугать и вогнать людей в долги. Так считает латвийская художница Лайма Лупике. Таким образом женщина прокомментировала информацию Службы госдоходов (СГД) о том, что 60 тысяч латвийцев, сами того не желая, могут стать налоговыми должниками.

"Сделать тысячи людей налоговыми должниками! Это высший пилотаж на пути к полицейскому государству. Надо добиться, чтобы все боялись. Надо добиться, чтобы все были виноваты. И пусть не чувствуют себя в безопасности. Пусть боятся. Это преступление, не умея уладить дела, возложить ответственность на народ", - пишет художница.

Padarīt tūkstošus (cik?) cilvēkus par nodokļu parādniekiem! Tā ir augstākā pilotāža ceļā uz policejisku valsti. Japanāk, lai visi baidās. Japanāk, lai visi vainīgi. Un lai jūtas nedroši. Lai baidās. Šis pasākums ir noziedzigs, nemākot nomenedžēt lietas, uzlikt atbildību tautai. — Laima Lupiķe (@Laima52) February 5, 2019

Пользователи соцсети Twitter согласились с художницей.

‏"Проходя мимо. Вы что? Результат закономерен, так как для "Прогрессивного налога" ничего другого, как индивидуальный подсчет и рассчет налогов невозможен. Поэтому развиваются страны, как, например Эстония, где такой коммунистический кошмар не вводят и собирают налогов больше", - пишет пользователь Χάρων.

"Вся проблема в сложности подсчета налогов. Можно всем предоставить необлагаемую единицу и соответственно, чтобы компенсировать, повысить процентную ставку на большие доходы", - пишет Blog News, напомнив, что дифференцированный минимум — это детище нынешнего главы минфина Яниса Рейерса.

На что художница ответила, что СГД должно относиться к людям по-человечески, так как не они придумали налоговую реформу.

"Это надо делать по-человечески. Если СГД рассчитывает, то пусть делает это вовремя. Из-за этого нельзя людей называть должниками. И надо по-человечески подходить к срокам оплаты налогов. Не люди эту кашу заваривали", - считает Лупике.

"Просто не надо придумывать велосипед, а посмотреть на хорошие примеры, например, в Германии все работает, только никакому правительству это не нужно, так как такое администрирование просит времени, но главное — латвийские бедные станут более состоятельными и этого нельзя допустить", - считает пользователь "Христианско-демократический союз".

А еще один пользователь считает, что так было всегда, что каждый житель сам в ответе за свою судьбу и так было, есть и будет.

‏"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих (в головах). Глобальные банкиры действуют и действуют безжалостно, поэтому создание полицейского государства (читай — режима) продолжится. Тысячи могут уйти "буль-буль", - пишет пользователь Эдгарс.

Как ранее сообщал Mixnews, Служба государственных доходов (СГД) пояснила, что в случаях, когда доходы работников непостоянны, может возникнуть налоговый долг за 2018 год, который нужно заплатить при подаче декларации. У СГД нет точной информации, сколько таких людей, но примерно их может быть до 60 тыс.

Ранее министр финансов Янис Рейрс заявил, что государство могло бы позволить заплатить эти долги позже.

Напомним, новая налоговая реформа, вступившая в силу с 1 января 2018 года, не раз вызывала раздражение не только у частных лиц, но и у предпринимателей.

Бизнесмены жалуются на то, что налоги на каждого сотрудника надо рассчитывать индивидуально, в связи с чем резко возросла нагрузка администрирования налогов у бухгалтеров.