﻿ Апинис: мы должны уважать русских и прекратить разобщенность, Mixnews.lv

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Латышам нужно ценить и уважать всех жителей страны, налаживать диалог с представителями нацменьшинств, чтобы не допустить еще большей разобщенности в обществе. Так считает Глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис, который намерен пойти в субботу, 9 февраля, на митинг, организуемый партией "Согласие".

"Я пойду в субботу на Ратушную площадь. Я ходил также пообедать 9 мая к памятнику Победы. Находиться там, говорить с людьми, не допустить еще большей раздробленности общества. Если мы являемся титульной нацией, нам надо говорить и уважать всех жителей Латвии", - считает Апинис.

Es iešu sestdien uz Rātslaukumu. Es mēdzu iet arī paēst pusdienas 9. maijā pie Uzvaras pieminekļa. Atrasties tur, runāt ar cilvēkiem, nepieļaut vēl lielāku sabiedrības šķelšanos. Ja mēs esam valstsnācija,mums ir jārunā un jāciena visi Latvijas iedzīvotāji: https://t.co/hQ1SEPIras https://t.co/A8Z1RcNiRB — PeterisApinis (@PeterisApinis) February 5, 2019

"Как можно говорить о раздробленности или сплоченности между оккупантами и латышами? Что ты меня заставишь быть вместе со Жданок?", - вопрошает пользователь GaumīgsJoks‏ .

"На самом деле именно наоборот — и у памятника Победы люди хотят, чтобы на них смотрели дружелюбно. У нас нет иного выхода, чем выровнять навязанное политиками разделение. Я на любом мероприятии вижу плательщиков налогов, коллег и пациентов", - написал Апинис.

Некоторые пользователи констатируют, что как бы ни старались прийти к примирению, все равно ничего не получится.

"К сожалению, у нас отличаются не только взгляды, но и музыкальные вкусы. Окуджаву можно ценить как поэта, но не как певца и композитора. Есть много трагических рассказов о немцах под Сталинградом, а предки празднования 9 мая сражались не за свою родину, а за Сталина. Если вы поете вместе с отмечающими 9 мая, значит игнорируете те миллионы, которых Жуков отправил на смерть под Ржев, тысячи изнасилованных и убитых женщин, страдания детей и

в конце концов повторную оккупацию Латвии", - указал Эрик Захарович.

Как уже сообщалось, 9 февраля партия "Согласие" проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку Ушакова.

Архивное фото Mixnews с пикета ""За" и "Против" Нила Ушакова в 2013 году

В Рижской думе сообщили, что митинг планируется с 12 до 15 часов. Планируется, что в нем примут участие примерно 1000 человек. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и в Рижской думе.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 30 января провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках Rīgas satiksme.

Ранее KNAB начал уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.

Тем временем, как считает сам мэр Риги Нил Ушаков, оппозиционные партии в Рижской думе продемонстрировали свою недееспособность в правительстве, а теперь они хотят внести хаос и в работу столичного самоуправления. Об этом градоначальник Риги сказал в эфире радио Baltkom.

"Альтернативы коалиции в Рижской думе только две — или нынешняя, или та, которая проиграла на муниципальных выборах, а потом абсолютно неубедительно попала в парламент. Причем, правительство возглавила партия, которая едва прошла и имеет уровень поддержки в 4%. Теперь то же самое хотят устроить в думе. Мы никогда не были против диалога, но не мы шли на выборы с отказом сотрудничать. После нашей победы [на выборах] эти партии заявили, что все равно с нами работать не будут", - сказал Ушаков.