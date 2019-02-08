﻿ Апинис: мы должны уважать русских и прекратить разобщенность, Mixnews.lv

Апинис: мы должны уважать русских и прекратить разобщенность (26)

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Эксклюзив | 8 февраля 2019 года, 12:07

Латышам нужно ценить и уважать всех жителей страны, налаживать диалог с представителями нацменьшинств, чтобы не допустить еще большей разобщенности в обществе. Так считает Глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис, который намерен пойти в субботу, 9 февраля, на митинг, организуемый партией "Согласие".

"Я пойду в субботу на Ратушную площадь. Я ходил также пообедать 9 мая к памятнику Победы. Находиться там, говорить с людьми, не допустить еще большей раздробленности общества. Если мы являемся титульной нацией, нам надо говорить и уважать всех жителей Латвии", - считает Апинис.

"Как можно говорить о раздробленности или сплоченности между оккупантами и латышами? Что ты меня заставишь быть вместе со Жданок?", - вопрошает пользователь GaumīgsJoks‏ .

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"На самом деле именно наоборот — и у памятника Победы люди хотят, чтобы на них смотрели дружелюбно. У нас нет иного выхода, чем выровнять навязанное политиками разделение. Я на любом мероприятии вижу плательщиков налогов, коллег и пациентов", - написал Апинис.

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Некоторые пользователи констатируют, что как бы ни старались прийти к примирению, все равно ничего не получится.

"К сожалению, у нас отличаются не только взгляды, но и музыкальные вкусы. Окуджаву можно ценить как поэта, но не как певца и композитора. Есть много трагических рассказов о немцах под Сталинградом, а предки празднования 9 мая сражались не за свою родину, а за Сталина. Если вы поете вместе с отмечающими 9 мая, значит игнорируете те миллионы, которых Жуков отправил на смерть под Ржев, тысячи изнасилованных и убитых женщин, страдания детей и
в конце концов повторную оккупацию Латвии", - указал Эрик Захарович.

Как уже сообщалось, 9 февраля партия "Согласие" проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку Ушакова.

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Архивное фото Mixnews с пикета ""За" и "Против" Нила Ушакова в 2013 году

В Рижской думе сообщили, что митинг планируется с 12 до 15 часов. Планируется, что в нем примут участие примерно 1000 человек. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и в Рижской думе.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 30 января провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках Rīgas satiksme.

Ранее KNAB начал уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.

Тем временем, как считает сам мэр Риги Нил Ушаков, оппозиционные партии в Рижской думе продемонстрировали свою недееспособность в правительстве, а теперь они хотят внести хаос и в работу столичного самоуправления. Об этом градоначальник Риги сказал в эфире радио Baltkom.

"Альтернативы коалиции в Рижской думе только две — или нынешняя, или та, которая проиграла на муниципальных выборах, а потом абсолютно неубедительно попала в парламент. Причем, правительство возглавила партия, которая едва прошла и имеет уровень поддержки в 4%. Теперь то же самое хотят устроить в думе. Мы никогда не были против диалога, но не мы шли на выборы с отказом сотрудничать. После нашей победы [на выборах] эти партии заявили, что все равно с нами работать не будут", - сказал Ушаков.

Комментарии 26
нина2 часа назад
уважаю умных людей,прожила с мужем,латышом 35 лет,уже его нет с нами,с его родными,друзьями,в том числе и с латышами никогда не было проблем и сейчас с соседями в посёлке у меня нет проблем,всё это разжигается сверху нелояльной партией нацобъединения,в которой такие как шнорисы,домбравы,иесалниексы,да и другие не делают чести этой партии !!!
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Хутор рулит!1 час назад
Уважаю Петериса Апиниса, умный интеллигентный, отличный врач, один из лучших. Жалко, что нет таких в правительстве -умных, интеллигентных и деловых людей, вот потому так хреново и живём.
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Печалька1 час назад
История ливов латышей ничему не научила и поэтому их ждет тоже самое.
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