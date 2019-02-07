﻿ Эксперт: языковая часть реформы образования - государственное преступление, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Языковая часть реформы образования - государственное преступление. Министерство образования, осуществляя реформу, занимается выполнением политического заказа, но совсем не думает о качестве результата. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии, педагог Елена Матьякубова.

По словам Матьякубовой, она поддерживает именно реформу содержания образования, а языковую часть реформы считает преступлением.

"Подчеркну, что для меня реформа - это «2030», то есть изменение содержания [образования]. Потому что языковая реформа в школах — это государственное преступление. Я занимаюсь общественным согласием, именно обществом, но от этого удара начинаю теряться. Как родителям, семьям, бабушкам, нам надо громко заявлять о своих стремлениях, желаниях, непониманиях, тревогах. Эта постоянная политическая тряска приводит к тому, что родители уже устали, не хотят вникать во что-то. Каждый сам по себе принимает решения. Поэтому надо заявлять о том, что родители видят и хотят по-другому. Это способ влияния на правительство и политиков", - сказала она.

По мнению Матьякубовой, Министерство сегодня не занимается важными для обеспечения реформы вещами, а просто выполняет политический заказ.

"Самое страшное в Министерстве образования - это выполнение политического заказа, а не другие вопросы. Например, в моем окружении есть люди из департаментов разных самоуправлений, людей-практиков, которых волнует технология, процесс образования. А в министерстве, к сожалению, и без обид, сидят чиновники, функционеры, которые должны обеспечивать нормативными актами, лицензированием, аккредитациями и прочим. В данном случае министерство не взяло на себя много актуальных вопросов. Но так как ведомство является автором реформы образования, заказывает политику на следующие три, пять, 25 лет, то понимать эти процессы они обязаны. Я знаю тех, кто начинал эту реформу содержания образования, я ей точно толерантна. Но то, что происходит сегодня на практике, темпы, для меня это звонок об опасности. Хотя изменения очень нужны. Но через все это прослеживается определенный политический заказ. И как только в силу вступает не профессионализм, дискуссия, а политзаказ, меня это начинает пугать. Это преступно", - сказала она.

Напомним, осуществляемая Министерством образования и науки Латвии реформа должна затронуть все сферы образования — дошкольное, все школьное, все учебные программы, в том числе специальные (для детей с особенностями развития), программы нацменьшинств, спорт и занятия по интересам.