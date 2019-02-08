﻿ Политолог: санкции - как яд, Россия его пьет по капельке, Mixnews.lv

Политолог: санкции - как яд, Россия его пьет по капельке (29)
Введенные против России санкции отражаются на состоянии экономики и политическом курсе страны. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин.
Он отметил, что санкции оказывают негативный эффект на самые различные отрасли.
"Санкции – это как постепенное отравление. Выпил капельку, потом еще капельку – вроде ничего, а если каждый день по капельке, то можно досрочно сыграть в ящик. Санкции — это как кирпич в портфеле – сколиоз, устаешь чаще, идешь медленнее. То есть торможение есть, но давление на политическую верхушку пока не чувствуется. Одно дело - кирпич на голову падает, а другое дело, когда ты его носишь в портфеле. Но именно сегодня начинается прозрение, люди чувствуют, что в телевизоре все хорошо и, вроде как, мы поднимаемся с колен, а доходы что-то не растут, цены, напротив, поднимаются, бензин дорожает", - сказал Орешкин.
В 2014 года ЕС и США приняли первые решения о введении антироссийских санкций. Россия ответила контрсанкциями. Антироссийские санкции были введены после эскалации конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.
В интервью радио Baltkom политолог также заявил, что российской власти необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы привести в порядок огромное пространство страны, а не присоединять к России новые земли.
Тебе любой врач скажет,что если яд по капле принимать постоянно,то когда тебя реально травить начнут,организм настолько адаптирован,что легко справляется со смертельными дозами.Все европейские монархи средневековья этот метод использовали! Так-то,козёл мохнарылый:)))