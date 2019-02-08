﻿ Политолог: санкции - как яд, Россия его пьет по капельке, Mixnews.lv

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Введенные против России санкции отражаются на состоянии экономики и политическом курсе страны. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин.

Он отметил, что санкции оказывают негативный эффект на самые различные отрасли.

"Санкции – это как постепенное отравление. Выпил капельку, потом еще капельку – вроде ничего, а если каждый день по капельке, то можно досрочно сыграть в ящик. Санкции — это как кирпич в портфеле – сколиоз, устаешь чаще, идешь медленнее. То есть торможение есть, но давление на политическую верхушку пока не чувствуется. Одно дело - кирпич на голову падает, а другое дело, когда ты его носишь в портфеле. Но именно сегодня начинается прозрение, люди чувствуют, что в телевизоре все хорошо и, вроде как, мы поднимаемся с колен, а доходы что-то не растут, цены, напротив, поднимаются, бензин дорожает", - сказал Орешкин.

В 2014 года ЕС и США приняли первые решения о введении антироссийских санкций. Россия ответила контрсанкциями. Антироссийские санкции были введены после эскалации конфликта на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

В интервью радио Baltkom политолог также заявил, что российской власти необходимо сконцентрировать усилия на том, чтобы привести в порядок огромное пространство страны, а не присоединять к России новые земли.