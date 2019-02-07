﻿ Ушаков: в Рижской думе хотят устроить бардак, как в правительстве, Mixnews.lv

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Оппозиционные партии в Рижской думе продемонстрировали свою недееспособность в правительстве, а теперь они хотят внести хаос и в работу столичного самоуправления. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Риги Нил Ушаков.

"Альтернативы коалиции в Рижской думе только две — или нынешняя, или та, которая проиграла на муниципальных выборах, а потом абсолютно неубедительно попала в парламент. Причем, правительство возглавила партия, которая едва прошла и имеет уровень поддержки в 4%. Теперь то же самое хотят устроить в думе. Мы никогда не были против диалога, но не мы шли на выборы с отказом сотрудничать. После нашей победы [на выборах] эти партии заявили, что все равно с нами работать не будут", - сказал Ушаков.

Как уже сообщалось, 9 февраля партия "Согласие" проведет в Риге на Ратушной площади пикет в поддержку Ушакова.

В Рижской думе сообщили, что митинг планируется с 12 до 15 часов. Планируется, что в нем примут участие примерно 1000 человек. Официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и в Рижской думе.

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 30 января провели обыски в рабочем кабинете в Рижской думе и в доме мэра Риги Нила Ушакова в рамках ранее начатого уголовного процесса о закупках Rīgas satiksme.

Ранее KNAB начал уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.