﻿ "Ни хрена не делали!": Ушаков ответил на упрек слушателя Baltkom в равнодушии к русским школам, Mixnews.lv

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Партия "Согласие" считает неприемлемой языковую реформу в школах Латвии, проведенную Министерством образования во главе с Карлисом Шадурскисом. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Так мэр ответил на реплику со стороны радиослушателя, по мнению которого, "Согласие" приняло реформу равнодушно. По словам Ушакова, "Согласие" пытается блокировать реформу через латвийский парламент и суды.

"Наша позиция всегда заключалась в том, что за русские школы, за школы нацменьшинств мы боролись и делали все необходимое на уровне Сейма. Сейчас в Конституционном суде рассматривается два иска по защите школ нацменьшинств, один из них был подготовлен именно нашими депутатами. Если мы говорим про "ни хрена не делали", то и во время предыдущей реформы это были наши депутаты — например, Борис Цилевич — которые шли в Конституционный суд и боролись за сохранение образования для школ нацменьшинств", - отметил Ушаков.

Он указал, что дальнейшие действия партии "Согласие" во многом зависят от решения суда.

"Рижская дума также работала над введением дополнительных занятий. Каким именно образом эта программа будет реализована — зависит от того, как будет действовать новое правительство, какой будет позиция нового министра [образования], которая уже сказала, что на русском языке можно учиться только в воскресных школах. Сначала мы хотим дождаться решения Конституционного суда. Если это решение будет благоприятным, значит, мы действительно смогли выполнить пожелания наших избирателей. Если суд примет другое решение — мы вместе с нашими избирателями будем думать, как дальше бороться за абсолютно законное и базовое право человека получать образование на родном языке", - заключил Ушаков.

22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

В июле 2018 года Конституционный суд по заявлению депутатов парламентской фракции "Согласия" возбудил дело в связи с реформой.

"Согласие" оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". Податели иска считают, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

23 января Карлиса Шадурскиса на посту министра образования сменила Илга Шуплинска.