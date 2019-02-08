﻿ Познер на Baltkom заявил, что может поверить в Бога, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский тележурналист Владимир Познер, несмотря на свои атеистические взгляды, не исключает, что может поверить в существование Бога. Об этом Познер заявил в в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Я исхожу из того, что слова "никогда" или "невозможно" нужно очень редко употреблять. Всяко бывает в жизни. Если бы меня спросили давно-давно, когда мне было 20 лет, может ли так случиться, что я буду осуждать советский строй, то я бы, наверное, ответил, что нет. А ведь это произошло. Что касается веры в Бога, я не могу категорически сказать, что нет... Я думаю, что это маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может", - сказал Познер.

"Что может убедить вас в существовании Бога?", - спросила ведущая.

"А кто его знает… Я не могу даже представить себе, что это может быть. Я допускаю, что что-то такое может случиться, что заставит меня поверить", - заключил Познер.

Отметим, Владимир Познер не раз публично заявлял, что является убежденным атеистом.