﻿ Познер на Baltkom: человек, который ни о чем не жалеет - тупой, Mixnews.lv

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Российский тележурналист Владимир Познер считает, что каждый нормальный человек неизбежно жалеет о тех или иных упущенных возможностях. В программе "Абонент доступен" на радио Baltkom он рассказал, что сам сожалеет о многом.

"Вы знаете, человек, который говорит, что он ни о чем не жалеет в своей жизни, либо врет, либо он просто какой-то тупой, что ли, я не знаю. Конечно, я о многих вещах жалею, и были возможности, которые я упустил. Я никак не могу жаловаться на жизнь, я считаю, что у меня потрясающая, замечательная жизнь и что мне жаловаться грех. Но оглядываясь на прошлое, конечно, признаю, что есть вещи, о которых я сожалею. Спрашивать меня, что это за вещи, не следует, потому что это очень личное, и я не стану об этом говорить. Но то, что такие вещи есть, – это так", - сказал Познер.

В интервью радио Baltkom Познер также заявил, что, несмотря на свои атеистические взгляды, он не исключает, что может поверить в существование Бога.

Фото: Flickr/Телеканал Дождь