﻿ Юрмала: женщина смогла реанимировать своего мужа до приезда "скорой", Mixnews.lv

Юрмала: женщина смогла реанимировать своего мужа до приезда "скорой" (5)
До приезда бригады "скорой" помощи женщина смогла реанимировать своего супруга, который пережил клиническую смерть, об этом сообщил врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис.
В этом ей помогли медики Службы неотложной медицинской помощи, которые давали консультации по телефону. Как указал Фурманис, в итоге мужчину удалось доставить в больницу живым, далее за его жизнь боролись специалисты медучереждения.
"Ехал на вызов к мужчине, который пережил клиническую смерть. Его жена не растерялась и провела мероприятия по возвращению к жизни, получая по телефону от Службы неотложной медицинской помощи. О результате еще рано говорить, но это точно дало большую надежду на лучший исход", - написал в Twitter врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис.
Vakardien braucu izsaukumā pir vīrieša, kurš bija piedzīvojis klīnisko nāvi. Viņa sieva neapjuka un veica atdzīvināšanas pasākumus, saņemot padomus pa telefonu no @NMPdienests . Par rezultātu vēl pāragri spriest, bet tas noteikti ir devis lielāku cerību uz labvēlīgu iznākumu. pic.twitter.com/42NJjyySZ0— Roberts Furmanis (@dr_furmanis) 7 февраля 2019 г.
Некоторые пользователи соцсети выразили восхищения действиями женщины, которая не растерялась в столь сложно ситуации, а некоторые считают, что люди в принципе должны были бы освоить курсы первой медицинской помощи.
Чуть позднее Роберт Фурманис выставил видео-инструктаж, как проводить реанимационные мероприятия.
Īsa pamācība cilvēka dzīvības glābšanā jeb divu minūšu ilgs video no manas lekcijas par atdzīvināšanu. pic.twitter.com/xYoIVc56pZ— Roberts Furmanis (@dr_furmanis) 8 февраля 2019 г.
Не растерялась не истерила а боролась за жизнь.
Снимаю шляпу.
Молодец, что сумела отодвинуть любовь в сторону, - до лучших времён.