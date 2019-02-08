﻿ Юрмала: женщина смогла реанимировать своего мужа до приезда "скорой", Mixnews.lv

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До приезда бригады "скорой" помощи женщина смогла реанимировать своего супруга, который пережил клиническую смерть, об этом сообщил врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис.

В этом ей помогли медики Службы неотложной медицинской помощи, которые давали консультации по телефону. Как указал Фурманис, в итоге мужчину удалось доставить в больницу живым, далее за его жизнь боролись специалисты медучереждения.

"Ехал на вызов к мужчине, который пережил клиническую смерть. Его жена не растерялась и провела мероприятия по возвращению к жизни, получая по телефону от Службы неотложной медицинской помощи. О результате еще рано говорить, но это точно дало большую надежду на лучший исход", - написал в Twitter врач-реаниматолог из Юрмалы Роберт Фурманис.

Vakardien braucu izsaukumā pir vīrieša, kurš bija piedzīvojis klīnisko nāvi. Viņa sieva neapjuka un veica atdzīvināšanas pasākumus, saņemot padomus pa telefonu no @NMPdienests . Par rezultātu vēl pāragri spriest, bet tas noteikti ir devis lielāku cerību uz labvēlīgu iznākumu. pic.twitter.com/42NJjyySZ0 — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) 7 февраля 2019 г.

Некоторые пользователи соцсети выразили восхищения действиями женщины, которая не растерялась в столь сложно ситуации, а некоторые считают, что люди в принципе должны были бы освоить курсы первой медицинской помощи.

Чуть позднее Роберт Фурманис выставил видео-инструктаж, как проводить реанимационные мероприятия.