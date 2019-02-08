﻿ Дочь пропавшего: папу нашли, спасибо, вы вернули веру в человечность!, Mixnews.lv

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Пропавший в Риге 62-летний Геннадий Баранов найден, об этом в своем Facebook сообщила дочь Виктория. Женщина поблагодарила всех, кто помогал в поисках отца.

"Огромное спасибо всем и каждому !!! Папу нашли! Самое главное, что он жив. У меня нет таких слов, которые могли бы хоть как то отобразить то как я благодарна каждому!!! Спасибо! Вы вернули мне веру в людей и человечность. Огромное спасибо каждому, кто помогал. Словами, репостом, действиями, неважно. Особенно спасибо bezvēsts.lv. За поддержку, координацию и помощь!", - написала женщина.

Ранее молодая женщина обратилась за помощью к жителям, которые откликнулись и стали активно распространять информацию в социальной сети. Также в поиски включились волонтеры поисковой организации Bezvests.lv. Заявление было подано в полицию.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download