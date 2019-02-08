﻿ Дочь пропавшего: папу нашли, спасибо, вы вернули веру в человечность!, Mixnews.lv

Дочь пропавшего: папу нашли, спасибо, вы вернули веру в человечность! (3)

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Эксклюзив | 8 февраля 2019 года, 20:09

Пропавший в Риге 62-летний Геннадий Баранов найден, об этом в своем Facebook сообщила дочь Виктория. Женщина поблагодарила всех, кто помогал в поисках отца.

"Огромное спасибо всем и каждому !!! Папу нашли! Самое главное, что он жив. У меня нет таких слов, которые могли бы хоть как то отобразить то как я благодарна каждому!!! Спасибо! Вы вернули мне веру в людей и человечность. Огромное спасибо каждому, кто помогал. Словами, репостом, действиями, неважно. Особенно спасибо bezvēsts.lv. За поддержку, координацию и помощь!", - написала женщина.

Ранее молодая женщина обратилась за помощью к жителям, которые откликнулись и стали активно распространять информацию в социальной сети. Также в поиски включились волонтеры поисковой организации Bezvests.lv. Заявление было подано в полицию.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 3
11 час назад
Берегите родителей, помогайте им финансово и своей любовью, я понимаю, что проще отстраниться от престарелых родителей, сдать их в утиль-пансионат и захватить их квартиру нахаляву, но будьте людьми, родители тоже люди и хотят быть счастливыми, а не отбиваться от наглых и оборзевших сынков-дочек, для которых лишь бы урвать!
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Ирина37 минут назад
bezvests.lv мы гордимся, что в нашем мире есть такие люди, как вы, которые бескорыстно готовы помочь людям в трудную минуту!
Дай Бог вам всем здоровья, благополучия и успехов в вашем благом деле!!!
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Bezvests.lv20 минут назад
Спасибо на добром слове! Берегите себя и своих близких! Кулон gps многие проблемы решит!
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