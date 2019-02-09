﻿ На митинг "Согласия" собралось несколько тысяч человек, Mixnews.lv

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Сегодня, с 12.00 до 13.30 на Ратушной площади в Риге прошел организованный партией "Согласие" митинг в поддержку честных выборов и прав рижан самостоятельно выбирать руководителя города.

В митинге, по разным оценкам, приняли участие несколько тысяч человек. Так, по данным Госполиции, в старой Риге собралось около 3000 человек, а по наблюдениям организаторов и очевидцев - от 5000 до 8000 человек.

Как сообщил корреспондент радио Baltkom, в целом митинг прошел спокойно, и в нем приняли участие около 2000 человек. Изначально организаторы планировали, что на митинг соберется около 1000. Вся Ратушная площадь была заполнена людьми. Также, как сообщили ведущие митинга, люди стояли и на ближайшей к Ратушной площади улице Калькю.

На митинг прибыли люди не только из Риги, но и ее окрестностей и других городов. Протестующие держали в руках в плакаты и били в барабаны. На плакатах были лозунги "Руки прочь от Ушакова", "Наш город – мы решаем", "Нил – наш мэр", "За Нила", "Настоящая демократия=власть народа", "Спасибо за Ригу", "Дайте хорошее образование нашим детям", "Где наши пенсии?" и другие.

Также присутствующие держали в руках флаги Латвии и скандировали лозунги "Ушаков!", "Руки прочь от Риги", "Мы будем решать сами", "Наш мэр - Ушаков".

Сразу после 12.00 к присутствующим вышли ведущие митинга - депутат Сейма от "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева и член "Согласия" Андрис Морозов. Возле лестницы у входа в Рижскую думу была сооружена сцена, и организаторы митинга говорили с собравшимися на двух языках - латышском и русском.

Тем временем в 12.33 к присутствующим обратился мэр Риги Нил Ушаков. Он пришел на митинг с женой, руководителем его бюро Иветой Страутиней-Ушаковой.

Ушаков поблагодарил всех собравшихся за поддержку и указал, что за 10 лет его работы в Рижской думе было сделано много хороших дел, однако также были допущены ошибки, за которые он хотел бы извиниться.

"Спасибо, что вы сегодня здесь. Для многих я символ как хороших дел, так и всего плохого. Правда находится где-то посередине. За те 10 лет, которые мы работаем вместе с коллегами, мы имеем право гордиться теми хорошими вещами, которые мы сделали. За это время также были допущены ошибки. И за эти ошибки я хочу извиниться. Но есть вещи, в которых я уверен, что я их не делал – я не совершал никаких противоправных действий. Мне нечего бояться, и я абсолютно спокоен", - отметил Ушаков.

Он также отметил, что для него неприемлимо, когда политики используют национальный вопрос и настраивают русских и латышей против друг друга.

"Я также хочу поговорить о русских и латышах. Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык - русский, родной язык моей жены - латышский, наш ребенок, которому 3 года, говорит свободно на двух языках. Я горжусь тем, что я русский и я люблю свой родной язык. Я горжусь тем, что я родился в Латвии и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей, потому что они – моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, потому что Латвия – моя родина. Другой у меня нет и никогда не будет.

У меня болит сердце, когда я вижу, что латыши и русские конфликтуют. Когда политики из-за своих грязных интересов сталкивают русских и латышей. Поэтому я "Согласие". "Согласие" – это партия, которая была, есть и будет за то, чтобы латыши и русские жили счастливо и в одинаковом достатке. Мы показали и доказали всем, что в Риге латыши и нелатыши могут работать вместе ради своего родного города. Нас любят и нас ненавидят за это те, кто только и умеет, что рисовать красные линии. Вокруг нас можно рисовать какие угодно линии - красные, синии, зеленые - но это никогда не изменит нашу установку – стоять за мир. Нас можно называть агентами Кремля, предателями интересов русских, унижать, оскорблять - "Согласие" от своей миссии никогда не отступится - за мир между латышами и нелатышами", - рассказал Ушаков.

Ушаков также отметил, что митинг был организован не в его защиту, а против партий, которые "умеют только ломать".

"Не за "Согласие", и не за меня сегодняшний митинг. Этот митинг против тех, которые умеют только ломать. Моя задача – сделать все, чтобы рижане и Рига не стали заложниками этой грязной политики, чтобы Рижская дума могла продолжать работать и исправлять допущенные ошибки. Только единственно благодаря вашей поддержке Рижская дума сможет продолжить начатые дела. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо "Согласию" за организацию этого митинга", - сказал Ушаков.

Мэр также при всех присутствующих поблагодарил свою жену Ивету Страутиню-Ушакову.

"И я хочу сказать спасибо человеку, которая всегда рядом со мной – это моя жена. Я не декабрист, но она ведет себя как декабристка", - сказал Ушаков.

Присутствующие поддержали речь Ушакова, периодически прерывая его лозунгами "Ушаков", "Молодец", "Правильно", "За мир!".

В свою очередь, после 13.00 к присутствующим обратился мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

"Спасибо вам за то, что вы поддерживаете идеи демократии. Участвуйте в выборах, защищайте свои права. Не будем делить людей на латышей и русских, потому что только вместе мы можем бороться за свою страну. Спасибо вам за то, что вы пришли!", - сказал Элксниньш.

После выступления Элксниньша к присутствующим еще раз вышли мэр Риги Нил Ушаков и один из лидеров "Согласия" Вячеслав Домбровский. Ушаков еще раз поблагодарил присутствующих за поддержку.

"Спасибо, что вы с нами! Спасибо за вашу поддержку!", сказал Ушаков.

На митинге также выступал один из лидеров "Согласия" Вячеслав Домбровский. По словам Домбровского, Ушаков доказал, что в Риге можно работать "без красных линий".

Он признал, что качество ремонта улиц в столице могло быть лучше, а ситуация с предприятием Rīgas satiksme плачевна, но в то же время следует помнить о том, что в столице отремонтированы школы, построены новые детские игровые площадки во дворах, проделано много другой работы.

Также во время митинга выступили депутаты Рижской думы – Анна Владова, Сандрис Бергманис, Вадим Баранник, Алексей Росликов, и депутат Сейма Борис Цилевич. К протестующим обратилась и потерпевшая в золитудской трагедии, член правления общества "Золитуде.21.11" Алена Бурве-Желудкова и общественные активисты - Маргарита Драгиле, Дэги Караев, представитель "Маминого клуба" Ксения Соловьева и другие.

Около 13.33 митинг закончился - ведущие также поблагодарили всех участников за то, что они пришли, и призвали всех приходить 12 февраля в 12.00, когда по запросу оппозиции в думе будет рассматриваться вопрос об отставке мэра.

За ходом мероприятия наблюдало большое количество сотрудников правоохранительных органов - как в форме, так и в гражданском.

Как сообщил корреспондент радио Baltkom, были лишь один случай возможной провокации, на который никто особого не обратил внимание - два человека, которые, судя по их виду, были в состоянии алкогольного опьянения, стали требовать, чтобы ведущие митинга говорили по-латышски. Стоит добавить, что все, кто обращался к участникам митинга, говорили на двух языках – русском и латышском.

Напомним, заявленная официальная цель митинга - дать возможность людям высказаться о том, что происходит в государстве и Рижской думе.

Сегодня, акцию на Ратушной площади в то же время планировало провести рижское отделение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, но позже ее отменило. Участники митинга планировали требовать отставки Ушакова.

Тем временем Служба государственной безопасности накануне распространила заявление, в котором призвало население не поддаваться на провокации и не участвовать в противоправных действиях.

ФОТОГАЛЕРЕЮ С МИТИНГА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ