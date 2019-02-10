﻿ Легойда о заработке священников: они, что, должны в лаптях ходить?, Mixnews.lv

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Русская православная церковь (РПЦ) осведомлена о том, что материальный достаток священнослужителей, является одним из аспектов, который больше всего раздражает общество. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, российский общественный и церковный деятель, журналист Владимир Легойда.

"Социологические опросы показывают, что человек никогда не ждет от священника показательного материального благосостояния — это факт. Чаще люди, которые не ходят в храм, задают вопрос о том, почему в церкви нужно делать пожертвования. Один мой знакомый батюшка замечательно ответил на этот вопрос. Он сказал, что, когда вы приходите домой, а у вас нет хлеба, то вы идете в магазин, отдаете деньги — получаете хлеб. Храм — это дом. Вы же дома не звоните соседям с требованиями принести хлеба, а идете сами и покупаете. Люди, для которых храм является домом, они ведут себя там, как дома. И понимают, что кроме них этого никто не сделает", - сказал он.

Он отметил, что церковь в России существует за счет пожертвований, и зарплата священнослужителям выплачивается из тех денег, которые собирает храм. По словам Легойды, священник должен жить так, как живет его паства.

"Один из священников сказал, что материальный достаток батюшки должен быть равен уровню достатка среднего прихожанина его храма. Священник живет на то, что принесли в его храм. У него нет другого источника дохода. Скажем, в Бельгии государство платит зарплату священникам, а в России нет. То, что мы с вами принесли в храм, то священник принесет своим детям. Конечно, после того как оплатит все услуги по храму и так далее. Служащий у алтаря, питается у алтаря — так всегда было. Другое дело, когда богатый прихожанин дарит священнику автомобиль, а батюшка, например, не хочет его обидеть или ему просто автомобили нравятся. И он на этом автомобиле рассекает. Конечно, с этим согласиться нельзя. Об этом постоянно говорит патриарх и другие представители духовенства", - выразил Легойда.

Он подчеркнул, что в РПЦ около 40 тысяч священнослужителей и большинство из них вообще не имеет личного транспорта.

"Большинство священников РПЦ вообще не имеют никакого автомобиля. Я не большой знаток авто, но если говорить о роскоши, то подарили, к примеру, батюшке Volkswagen , он, что, должен показательно продать Volkswagen и купить себе Hyundai? Пусть ездит на Volkswagen, почему батюшка должен непременно в лаптях ходить? Священник тоже человек", - отметил он.

Владимир Легойда в 2009 году был назначен Священным синодом на должность председателя Синодального информационного отдела Московского патриархата. Это первый в истории РПЦ случай назначения мирянина на пост главы Синодального отдела.

Фото: flickr.com/Анна Рудицер