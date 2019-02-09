﻿ Ушаков: мы доказали всем - русские и латыши могут работать сообща, Mixnews.lv

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Нынешнее руководство Рижской думы доказало всем, что латыши и русские могут работать сообща ради своего родного города. Об этом, выступая на митинге на Ратушной площади, заявил мэр Риги Нил Ушаков.

Он отметил, что для него неприемлимо, когда политики используют национальный вопрос и настраивают русских и латышей против друг друга. Мэр подчеркнул, что "Согласие" всегда выступало за то, чтобы латыши и русские жили счастливо и в одинаковом достатке.

"У меня болит сердце, когда я вижу, что политики из-за своих грязных интересов сталкивают русских и латышей, и в результате этого они конфликтуют. Поэтому я "Согласие". "Согласие" – это партия, которая была, есть и будет за то, чтобы латыши и русские жили счастливо и в одинаковом достатке. Мы показали и доказали всем, что в Риге латыши и нелатыши могут работать вместе ради своего родного города. Нас любят и нас ненавидят те, кто только и умеет, что рисовать красные линии.

Вокруг нас можно рисовать какие угодно линии - красные, синии, зеленые - но это никогда не изменит нашу установку – стоять за мир. Нас можно называть агентами Кремля, предателями интересов русских, унижать, оскорблять - "Согласие" от своей миссии никогда не отступится - за мир между латышами и нелатышами", - рассказал Ушаков.

Он также отметил, что многие используют его национальность как в качестве аргумента в его защиту, так и в качестве повода для критики.

"Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык - русский, родной язык моей жены - латышский, а наш ребенок, которому 3 года, говорит свободно на двух языках. Я горжусь тем, что я русский и я люблю свой родной язык. Я горжусь тем, что я родился в Латвии и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей, потому что они – моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, потому что Латвия – моя родина. Другой у меня нет и никогда не будет", - указал Ушаков.

Напомним, как уже писал Mixnews, сегодня на Ратушной площади прошел организованный партией "Согласие" митинг в поддержку честных выборов и прав рижан самостоятельно выбирать руководителя города.

В митинге, по разным оценкам, приняли участие несколько тысяч человек. Так, по данным Госполиции, в старой Риге собралось около 3000 человек, а по наблюдениям организаторов и очевидцев - от 5000 до 8000 человек.

ФОТОГАЛЕРЕЮ С МИТИНГА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ