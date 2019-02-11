﻿ Винькеле: с бухты-барахты политиками не становятся, Mixnews.lv

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Депутаты, которых выбирают люди, не всегда являются хорошими политиками. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала министр здравоохранения Илзе Винькеле. По ее словам, чтобы стать профессиональным политиком, новому человеку нужен опыт.

"Политик — это тоже профессия. Профессиональным политиком становятся спустя время. Так сразу, с бухты-барахты, им стать нельзя. Не каждый человек, который выбран в Сейм, становится политиком. Про некоторых министров можно сказать, что они учатся. Как врач: шесть лет учится, получает навыки, а потом резидентура. Так же и политики. И это наш выбор, ответственность за который распределяется. Во-первых, каждый из нас делает выбор, голосует. Надеюсь, каждый подходит к выбору ответственно. А второе — ответственность конкретных политических партий, которые выдвигают людей на посты. Они берут на себя ответсвенноть, когда предлагают избирателям "комплект". Политическая ответственность нигде не прописана, как масса моральных законов, этических норм, которыми мы руководствуемся. Но они не прописаны", - сказала Винькеле.

Напомним, с 2011 по 2014 Илзе Винькеле занимала пост министра благосостояния. На место министра здравоохранения в кабинете министров Кришьяниса Кариньша она была выдвинута от объединения "Для развития/За!".