﻿ Глава МВД: я много знаю, можете ждать задержаний, Mixnews.lv

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В Латвии проблемы коррупции существуют не только на государственном уровне, но и в системе внутренних дел. Об этом в интервью радио Baltkom сказал новый министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).

По его словам, за подозреваемыми уже усилен надзор, поэтому результаты будут как только они допустят ошибку.

"Я не говорю, что все плохо, но коррупция у нас есть. Министр внутренних дел очень много всего знает, но я не могу вам всего рассказать. Есть информация о конкретных лицах, они когда-нибудь ошибутся. Кто хочет — будет работать, а кто не хочет — не будет. У нас есть Бюро внутренней безопасности, которое анализирует все риски, решения чиновников, следит за коррупцией. Но надо понимать, что никто просто так взятки не берет - они ведут себя очень аккуратно. Все я рассказывать не могу, но процессы идут. Если вы за это время увидите в СМИ информацию о каких-то рейдах и задержаниях, то это и будет результатом моей работы", - сказал он.

Напомним, ранее Гиргенс заявил, что запросит в бюджете этого года 22 млн евро на неотложные нужды в сфере внутренних дел.

Как министр сказал в передаче "Утренняя панорама" на LTV, дополнительные средства МВД нужны на транспорт, укрепление восточной границы, подорожание топлива, введение рекомендаций Moneyval и на другие меры.

Гиргенс отметил, что сфера внутренних дел в настоящее время не является бюджетным приоритетом, тем не менее он постарается убедить коллег в необходимости выделения дополнительных средств. Параллельно будет проводиться аудит в системе внутренних дел, чтобы найти дополнительные средства, но возможностей для большой экономии министр не видит.