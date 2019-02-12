﻿ Глава МВД: будучи адвокатом, я выигрывал дела у нашей полиции, Mixnews.lv

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Адвокат — это лучшая профессия для будущего министра внутренних дел, потому что c этой позиции видны все стороны системы. Об этом в интервью радио Baltkom сказал новый министр внутренних дел, юрист Сандис Гиргенс (KPV LV).

По его словам, он сам сталкивался с халатностью со стороны полиции.

"Адвокат — лучшая профессия, с помощью которой может видеть проблемы со всех сторон. Адвокаты не могут нормально работать, если система коррумпирована. Зачем тогда нужен закон? В наших интересах, чтобы система была очищена", - говорит он.

На вопрос, защищал ли он в качестве адвоката людей, которые пострадали от действий полиции, министр ответил, что ему даже удавалось выигрывать такие дела.

"Как-то я защищал человека, который пострадал от госогранов. Его задержали по причине совершения преступления, но он в это время находился в другом месте, где даже велось видеонаблюдение. Полиция не изъяла эти материалы, его осудили и посадили Центральную тюрьму. Я две недели решал этот вопрос, после чего выиграл дело, полицейский получил по заслугам. Это не значит, что я теперь знаю все слабые места. Но каждый должен делать свою работу ответственно", - говорит он.

Добавим, новый министр внутренних дел Сандис Гиргенс по специальности является юристом, в 2005 году вошел в Совет присяжных адвокатов.