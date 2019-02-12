﻿ "Вы нас запомните!": Познер на Baltkom рассказал о вербовке КГБ, Mixnews.lv

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Российский и американский журналист Владимир Познер рассказал, что Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР на протяжении долгого времени пытался его завербовать. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что пойти на сотрудничество с КГБ было "выше его сил".

"Меня вербовали очень упорно. Несколько лет. Когда они окончательно поняли, что ничего не выйдет, то сказали мне : "Вы нас запомните!". И я запомнил, потому то я был невыездным почти 30 лет, меня не выпускали из СССР. Я заплатил таким образом за свой отказ сотрудничать. И потом мне говорили, что, если я соглашусь, то смогу ездить на заграницу, а ведь мне очень хотелось, так как я вырос во Франции, в Америке. Ведь очень легко было согласиться, писать какие-то доносы, но зато по всему миру ездить. Я все-таки на это не пошел. Это не признак огромного мужества, но это было выше моих сил. Я думаю, что для многих это непросто было", - заявил журналист.

Познер подчеркнул, что публикация архивов спецслужб часто влечет за собой негативные последствия.

"Я имел с этим дело в Германии. Я интервьюировал руководителя федерального ведомства по работе с архивами министерства госбезопасности ГДР Роланда Яна. Там бывают прямо катастрофы, потому что выясняется, например, в одной семье, что муж стучал на жену или жена стучала на мужа – разрушаются семьи. Я спрашивал Роланда Яна на интервью о том, что мне кажется, это все имеет негативный характер, какое-то мщение что ли… Однако, он ответил, что нет, так как народ должен знать этих людей. Хотя многих вынуждали на сотрудничество, шантажировали. Все неоднозначно. Есть просто подлецы, а есть и невинно пострадавшие. У меня нет однозначного ответа… Это очень тяжелый, моральный вопрос, я очень рад, что мне не нужно его решать", - сказал Познер.

Напомним, 20 декабря на домашней странице Национального архива Латвии были опубликованы документы Комитета государственной безопасности (КГБ). Около 200 имен известных общественных деятелей, политиков, художников, писателей, научных деятелей, журналистов, спортсменов, а также священнослужителей находятся в так называемых "мешках ЧК".

Фото: flickr.com/Телеканал Дождь