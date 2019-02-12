﻿ РПЦ на Baltkom: церковь не вправе требовать деньги с прихожан, Mixnews.lv

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Пожертвования, которые прихожане оставляют в Русской православной церкви (РПЦ) – это добровольный жест, а не обязательство. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, российский общественный и церковный деятель, журналист Владимир Легойда.

"Обычно вопросы о ценообразовании задают неверующие люди. Люди, которые вносят эти пожертвования обычно не беспокоятся по поводу того, что им приходится это делать. Вы знаете, такова традиция, что психологически человека нужно на что-то ориентировать. Это даже не только с православными связано. Вы, например, приходите, в Италии или во Франции в храм, гд все больше отходят от свечек настоящих и переходят к лампочкам. Чтобы эта свечка-лампочка зажглась, нужно бросить один или два евро. В европейских странах, я не помню ни атеистов ни верующих, которые бы возмущались расценками.

Если человек хочет, он может и больше оставить, но так человек устроен, что он обычно должен быть ориентирован на некий вариант пожертвования. Я повторюсь, что это именно пожертвования! Церковь не торгует таинствами. Если человек приходит в храм и говорит : "Повенчайте, но у меня нет денег", то церковь обязана его повенчать. Если где-то этого не произойдет, я первым буду бить в колокола и разбираться с этим случаем", - отметил Легойда.

Напомним, что в интервью радио Baltkom Легойда также заявил, что Русская православная церковь осведомлена о том, что материальный достаток священнослужителей, является одним из аспектов, который больше всего раздражает общество.

Фото: flickr.com/Анна Рудицер