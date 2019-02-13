﻿ Профсоюз: учителей днем с огнем не найдешь, а у нас реформы проводят, Mixnews.lv

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Министерство образования Латвии проводит школьную реформу, не замечая одной из главных проблем отрасли — в стране наблюдается острая нехватка педагогов. Об этом в эфире радио Baltkom заявила глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

По ее словам, государство надеялось сэкономить за счет оптимизации школ, однако изначально было ясно, что это не принесет в бюджет дополнительных средств.

"В графике повышения зарплат были прописаны критерии, которые должны исполняться. В том числе и оптимизация сети школ. Мы уже тогда сказали, что денег от оптимизации не хватит - и это доказал прошлый год. От оптимизация и закрытия 64 школ мы получили 1,4 миллиона, а на этот год нам нужно 27 миллионов. Так сколько школ нам надо закрыть или реорганизовать? Предыдущему правительству стоило работать с бюджетом, а не откладывать на 2020 или 2021 год. На сегодняшний день даже в Риге не хватает педагогов дошкольного обучения, как и педагогов по математике, физике, химии и другим предметам. Их надо искать днем с фонарем", - сказала Ванага.

Напомним, как ранее признал премьер-министр Кришьянис Кариньш, вопреки намеченному графику, который предусматривает, что зарплаты учителей за ставку в этом году должны вырасти до 750 евро в месяц, этого не произойдет. По словам Кариньша, повышение зарплат педагогам будет предусмотрено в бюджете только в 2020 году.

фото: Flickr/Shawn Burgess