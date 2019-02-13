﻿ Профсоюз: учителей днем с огнем не найдешь, а у нас реформы проводят, Mixnews.lv

Профсоюз: учителей днем с огнем не найдешь, а у нас реформы проводят (15)
Министерство образования Латвии проводит школьную реформу, не замечая одной из главных проблем отрасли — в стране наблюдается острая нехватка педагогов. Об этом в эфире радио Baltkom заявила глава профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.
По ее словам, государство надеялось сэкономить за счет оптимизации школ, однако изначально было ясно, что это не принесет в бюджет дополнительных средств.
"В графике повышения зарплат были прописаны критерии, которые должны исполняться. В том числе и оптимизация сети школ. Мы уже тогда сказали, что денег от оптимизации не хватит - и это доказал прошлый год. От оптимизация и закрытия 64 школ мы получили 1,4 миллиона, а на этот год нам нужно 27 миллионов. Так сколько школ нам надо закрыть или реорганизовать? Предыдущему правительству стоило работать с бюджетом, а не откладывать на 2020 или 2021 год. На сегодняшний день даже в Риге не хватает педагогов дошкольного обучения, как и педагогов по математике, физике, химии и другим предметам. Их надо искать днем с фонарем", - сказала Ванага.
Напомним, как ранее признал премьер-министр Кришьянис Кариньш, вопреки намеченному графику, который предусматривает, что зарплаты учителей за ставку в этом году должны вырасти до 750 евро в месяц, этого не произойдет. По словам Кариньша, повышение зарплат педагогам будет предусмотрено в бюджете только в 2020 году.
фото: Flickr/Shawn Burgess
Намеченный график по увеличению зарплат учителей уже в этом 2019 году есть, но вот бюджет принимался как можно скорее и по славам того же Кариньша - чисто технический.
То есть в попыхах не предусмотрели денег на повышение зарплат.
Ибо некогда было - три месяца ведь грохнули коту под хвост и не было у господ времени изыскать средства на учителей.
Лучше было заниматься мышиной возней и дележкой портфелей.
А на отсутствие учителей - это надо спасибо говорить великим реформаторам школьной программы !
А так время все прос*али, бюджет толком не приняли, и самое ГЛАВНОЕ - ответственности на себя за это никто не берет. Типа ничего страшного, помучайтесь еще годик, а в 2020 все будет.
Главное в очередной раз пообещать - прокатит.
Ведь перед выборами всем наобещали с три короба !