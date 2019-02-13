﻿ Британский эксперт: РФ не будет устраивать в Балтии "второй Донбасс", Mixnews.lv

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В Военном музее Латвии сегодня прошла лекция британского исследователя Роджера Макдермотта "Вооруженные силы России как вызов для НАТО". Мероприятие было организовано Центром безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной академии обороны.

На мероприятии присутствовал корреспондент Mixnews.

В ходе часового выступления Макдермотт представил свой взгляд на развитие военной промышленности РФ в течение последних десяти лет.

Говоря об опасениях стран Балтии по поводу возможной военной агрессии со стороны восточного соседа, британец подчеркнул, что наличие 5-го пункта НАТО делает такой сценарий маловероятным. При этом, по его словам, не стоит ожидать, что при возникновении конфликта Кремль будет действовать так же, как, например, на Востоке Украины в 2014 году.

"Ни одни военные действия не похожи на какие-либо другие. И при возникновении какой-либо ситуации командиры ориентируются не на теорию или учения, а в первую очередь на конкретную ситуацию. Донбасс, Сирия — все это разные истории. И в этом смысле едва ли в странах Балтии может произойти нечто, похожее на то, что произошло на Украине", - сказал Макдермотт.

На лекции британского эксперта присутствовал также бывший депутат Сейма Вейко Сполитис. Он задал Макдермотту вопрос - как, по его мнению, альянс НАТО должен выстраивать свои военные учения, чтобы при необходимости суметь противостоять России.

"Главным образом я хочу сказать, что НАТО не обязательно подражать тем военным учениям, которые проводит Россия на своей территории. Но также небходимо понимать, что при возникновении конфликтной ситуации мы не можем полагаться только на коммуникационные технологии или разведку. Мы должны развивать свои возможности в естественной среде, понимать, что противник обладает огромным потенциалом в радиоэлектронной борьбе. Дело не должно доходить до реального боя, но так или иначе это не должно становиться для нас сюрпризом. Военные НАТО являются профессионалами, и я уверен, что они контролируют ситуацию. В Москве должны это понимать", - сказал Макдермотт.

Отметим, 7 февраля в рамках серии мероприятий в Военном музее Латвии также прошла лекция исследователя из России Сергея Уткина "Отношения Евросоюз-Россия: самая низкая точка?".