﻿ Госконтролер: моя ситуация не уникальна, в этом году все дороги в ямах, Mixnews.lv

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Госконтролер Элита Круминя в эфире радио Baltkom рассказала подробности того, как по дороге на Латвийское телевидение ее автомобиль въехал в яму и оказался поврежден. По словам Крумини, водитель не заметил яму, так та скрывалась под водой.

"Вчера у меня было запланировано участие в программе Латвийского телевидения «Один на один». Одной из тем как раз была наша недавняя ревизия по тому, как Рижская дума улучшает качество улиц и инфрастуктуры в целом. На нашем пути оказалась яма, которая под водой не была видна. Повредили шину, это вызвало довольно большие трудности", - сказала Круминя, уточнив, что авария произошла перед заездом на Островной мост.

Она отметила, что преодолеть мост им все же удалось на машине.

"Пострадавших не было. Мы решили очень медленно, но все-таки попытаться ехать, хотя бы преодолеть мост. А потом я уже шла пешком, чтобы успеть вовремя", - рассказала Круминя.

Она также добавила, что намерена добиваться компенсации в связи с произошедшей аварией.

"Наши машины застрахованы, так что будем действовать в соответствии с договором", - указала Круминя.

Госконтролер также констатировала, что в этом году среди жителей Латвии наблюдается особенно большое количество жалоб на качество дорожного покрытия.

"Если судить по социальным сетям, то эта ситуация не уникальна. В этом году, как видно, проблем особенно много, об этом слышно все больше. Все это соответствует тем результатам, которые мы увидели в нашей ревизии", - сказала Круминя.

Как уже сообщалось, автомобиль Крумини вечером 12 февраля, по дороге на Закюсалу въехал в яму, в результате чего у машины оказалась повреждена шина.

Также 11 февраля очевидцы сообщили, что в рижском районе Милгравис сразу несколько автомобилей из-за ям на дороге повредили колеса, диски, а также получили другие повреждения своих транспортных средств.