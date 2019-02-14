﻿ Министр упрекнул Ригу за неиспользованные 19 млн на дороги; дума не согласна, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Рижское самоуправление из выделенных государством целевых дотаций на содержание дорог не использовало 19 млн евро, поэтому жалобы на нехватку финансовых средств для ремонта улиц - лишь отговорка, заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

"Владелец дорог полностью отвечает за их состояние и обеспечение дорожного движения, а также за предупреждение о состоянии дорог, которые не соответствуют всем требованиям", - сказал министр, отметив, что в данном случае Рижское самоуправление несет ответственность за то, чтобы информировать участников дорожного движения о состоянии улиц, если на них есть ямы, а также должно организовать необходимые объездные пути, снизить разрешенную скорость движения, выставить предупреждающие знаки и предпринять все другие необходимые меры.

"Мы видим, что владелец дорог в настоящее время не в состоянии хорошо выполнять свои обязанности, и Министерство сообщения как ведомство, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения в стране, укажет Рижской думе и ее мэру на обязанности, которые они должны выполнять", - сказал Линкайтс.

Он также отметил, что дотации Риге перечислены в надлежащем объеме, чтобы содержать улицы в хорошем состоянии.

"Но мы видим, что Рига не использовала 19 млн евро из дотаций, и, если кто-то жалуется на нехватку финансовых средств, то это лишь отговорка", - сказал министр.

Между тем начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс в интервью радио Baltkom сказал, что на это были причины, а деньги будут использованы по назначению.

"У нас действительно осталось более 10 млн евро. Но эта сумма зарезервирована на ремонт улицы Краста и путепровода Браслас, реконструкция которых была перенесена с прошлого года. Если бы мы потратили эти деньги в прошлом году, то сейчас нам не на что было бы делать эти ремонты", - сказал он.

Из-за колебаний температуры воздуха в последние дни значительно ухудшилось состояние столичных улиц, на проезжей части во многих местах образовались глубокие ямы, многие водители повредили свои автомобили. В последние дни в социальных сетях люди активно выражают возмущение состоянием рижских улиц.