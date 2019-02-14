﻿ Юрист: в Латвии нет культуры пожертвований партиям, Mixnews.lv

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В Латвии необходима модель государственного финансирования партий, потому что в латвийском обществе отсутствует культура пожертвований. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил бывший депутат Сейма, юрист Юрий Соколовский.

"У нас есть одна проблема, в США есть культура пожертвований - большие корпорации могут жертвовать партиям или магнаты. Там и в обществе принято делать пожертвования партиям. Вот "Прогрессивные" этим гордятся, что им много жертвуют. Но у нас в обществе это не принято. У нас другая история - у нас люди не жертвуют политикам. Тем более, у нас не достаточно людей для того, чтобы каждый заплатил по одному евро и партия выжила бы", - заявил он.

По словам Соколовского, из-за того, что латвийские партии не могут рассчитывать на крупную финансовую поддержку от своего электората, им приходится искать спонсоров.

Как отметил юрист, именно по этой причине предвыборные обещания партий отличаются от фактических решений, которые принимают избранные в парламент политики.

"Партия - это сложный механизм, требующий большого финансирования, должен быть офис, люди работают на ставках, надо содержать бухгалтерию. У партий сложная бухгалтерия. Возникает вопрос: а на какие деньги может жить партия? Расходы должны быть большими, а доходов в виде пожертвований не достаточно. Поэтому партии должны искать спонсоров, дающих деньги напрямую или косвенно. Но богатые просто так денег не дают, потом правящая партия будет отрабатывать в интересах спонсора, которые не всегда совпадают с интересами общества. Возникает вопрос: скрытую систему оставить, когда партии принадлежат богатым людям и отрабатывают потом, либо партии принадлежат обществу", - пояснил экс-депутат.

Соколовский указал, что новая модель финансирования партий необходима в первую очередь обществу, поскольку у политиков отпадет надобность в поиске спонсоров.

"Общество должно наказывать политиков, принимающих неправильные решения, которые дорого стоят населению. Политические партии должны отражать структуру общества. У нас есть 8-10 партий - это мировоззрение общества. Чем точнее будут отражены интересы общества, тем общество будет более сбалансированным. Не значит, что решения будут правильными, но каждая группа сможет принимать участие в разрешении проблем. Возникает вопрос — кто за это платит? Появляются спонсоры, которые дают деньги, партия перестает отвечать интересам общества, действует вопреки интересам избирателей, голосует за законопроекты, которые интересны спонсорам. Таким образом разрушается вся модель представительской демократии. На мой взгляд система необходима, чтобы партии больше зависели от избирателей, нежели от спонсоров", - подчеркнул юрист.

Напомним, рабочая группа Министерства юстиции предложила новую модель государственного финансирования партий, которая предусматривает гарантированные ежегодные выплаты в размере 190 000 евро каждой политической силе, преодолевшей барьер в 2% на выборах в Сейм.

Также рабочая группа предлагает выделить по два евро за каждый голос, который эти партии получили на выборах, а еще по десять евро - за каждого члена партии.

На данный момент те партии, которые преодолели барьер в 2%, получают 0,71 евро за каждый голос, полученный на выборах. Другое государственное финансирование им не полагается.