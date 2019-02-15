﻿ Фурсов на Baltkom: сменяемость власти бессмысленна — шило на мыло, Mixnews.lv

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Сменяемость верховной власти считается необходимым условием демократии, однако частая смена лидера страны не обеспечивает процветания государству. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал историк, социолог, публицист Андрей Фурсов.

"Нет ни одного явления на котором нужно было бы зацикливаться. Есть страны, для которых сменяемость власти — это очень неплохо. Но, с другой стороны, есть сменяемость власти в США, а практически ничего не меняется. Если в середине 20-го века была разница между Демократической и Республиканской партиями, то сейчас ее нет. Сменяется власть во Франции, но разницы между социалистами и правыми - нет. Сам факт сменяемости власти еще ни о чем не говорит. Можно менять шило на мыло, а затем мыло на шило. Если мы посмотрим, скажем, на то, что происходит в ядре капиталистической системы, то формально изменяемость власти есть. Можно тыкать людям и говорить - смотрите, пришел новый человек, вы его выбрали, вы что-то решаете, у нас демократия!. Ну вот, выбрали Макрона, который появился вообще из ниоткуда. Его выбрали, чтобы не допустить к власти Марин Ле Пен. Он как чертик из табакерки выскочил, а теперь — "желтые жилеты". Поэтому сменяемость ничего не решает. Когда-то Ленин сказал: "Не надо быть идиотами свободы". Я перефразирую - не надо быть идиотами сменяемости! Иногда сменяемость — это хорошо, иногда совершенно бессмысленная вещь. Нынешний Запад показывает, что сменяемость власти абсолютно ничего не решает", - сказал Фурсов.

Напомним, действующий президент России Владимир Путин занимает высшие руководящие должности в стране уже почти 20 лет.

Фото: wikipedia.org