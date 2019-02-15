﻿ Фурсов на Baltkom: сменяемость власти бессмысленна — шило на мыло, Mixnews.lv

Фурсов на Baltkom: сменяемость власти бессмысленна — шило на мыло (5)
Сменяемость верховной власти считается необходимым условием демократии, однако частая смена лидера страны не обеспечивает процветания государству. Такое мнение в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал историк, социолог, публицист Андрей Фурсов.
"Нет ни одного явления на котором нужно было бы зацикливаться. Есть страны, для которых сменяемость власти — это очень неплохо. Но, с другой стороны, есть сменяемость власти в США, а практически ничего не меняется. Если в середине 20-го века была разница между Демократической и Республиканской партиями, то сейчас ее нет. Сменяется власть во Франции, но разницы между социалистами и правыми - нет. Сам факт сменяемости власти еще ни о чем не говорит. Можно менять шило на мыло, а затем мыло на шило. Если мы посмотрим, скажем, на то, что происходит в ядре капиталистической системы, то формально изменяемость власти есть. Можно тыкать людям и говорить - смотрите, пришел новый человек, вы его выбрали, вы что-то решаете, у нас демократия!. Ну вот, выбрали Макрона, который появился вообще из ниоткуда. Его выбрали, чтобы не допустить к власти Марин Ле Пен. Он как чертик из табакерки выскочил, а теперь — "желтые жилеты". Поэтому сменяемость ничего не решает. Когда-то Ленин сказал: "Не надо быть идиотами свободы". Я перефразирую - не надо быть идиотами сменяемости! Иногда сменяемость — это хорошо, иногда совершенно бессмысленная вещь. Нынешний Запад показывает, что сменяемость власти абсолютно ничего не решает", - сказал Фурсов.
Напомним, действующий президент России Владимир Путин занимает высшие руководящие должности в стране уже почти 20 лет.
Фото: wikipedia.org
Западная и американская демократия-толку нет никакого.Тут я согласен,потому что западная демократия-это демократия США,а в США только видимость демократии,когда сами демократы совместно с республиканцами грабили страну так,что исчезали целые города.Поменялась концепция у республиканцев и Трампа,и уже некоторые города начинают обретать новую жизнь и туда приезжают люди,открываются производства.
А всего то надо было Трампу и республиканцам понять,что своя страна важнее,чем уничтожение чужих стран в угоду американскому сионизму.
А у нас всю дорогу меняют мыло на мыло,которым смазывают известно что у народа.Про шило и речи нет.
Иногда хорошо - это когда в стране господствует реальная демократия, в которой все слои и классы общества имеют реальное представительство в своих партиях.
Когда в результате голосования эти партии приходят к власти, то сменяемость власти приводит к реальным позитивным изменениям для людей, голосавших за определённые партии.
Вот уже несколько десятилетий в Западных демократиях средний класс практически не представлен основными партиями.
Эти партии представляют крупных спонсоров, которые их финансируют, поэтому нет разницы между традиционными партиями сейчас - и их сменяемость это косметическая бутафория прикрывающая реальный диктат олигархического капитала.
В крайних случаях, как у нас в Латвии, результаты выборов просто аннулируются и во власть просто назначаются марионетки представляющие интересы кого угодно - только не своей страны и своего народа.
Это видно абсолютно каждому здравомыслящему человеку.
Не случайно появление новых партий в разных странах становится массовым явлением.