﻿ Всем по 30: ограничение скорости в Риге из-за ям продолжится, Mixnews.lv

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В ближайшее время в Риге из-за ям ограничение скорости будет введено еще на нескольких улицах и мостах. Об этом в интервью радио Baltkom сказал начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс.

По его словам, эта мера будет актуальна до начала активного сезона ремонта, когда выбоины на дорогах можно будет заделывать так называемым "теплым" асфальтом.

"Если ситуация с перепадами температуры не улучшится, то будем ставить все больше знаков с ограничением скорости. Это один из вариантов, как обезопасить водителей. Но и они должны понимать, что если плохая дорога, то не надо ехать со скорость 70 км/ч, даже если это максимально разрешенная скорость. Сейчас ограничения будут введены на Чака, Виестура проспектс, в Вецмилгрависе. Возможно, знаки появятся на Островном мосту и на улице Краста", - рассказал он.

Из-за колебаний температуры воздуха в последние дни значительно ухудшилось состояние столичных улиц, на проезжей части во многих местах образовались глубокие ямы, многие водители повредили свои автомобили. В последние дни в социальных сетях люди активно выражают возмущение состоянием рижских улиц.