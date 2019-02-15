﻿ Рижская дума: проблемы с ямами прекратятся к маю, Mixnews.lv

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Уменьшение нагрузки на дорожное покрытие позволит ему лучше и дольше сохраняться, сказал в интервью радио Baltkom начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс. Так он ответил на вопрос, является ли ситуация с ямами на дорогах поводом пересаживаться с автомобилей на велосипеды.

"Если будет меньшая интенсивность движения, то дорожное покрытие будет сохраняться лучше. В долгосрочной перспективе дорога прослужит лучше. Но никто не делает ничего специально, чтобы люди меняли машины на велосипеды", - сказал он.

Валпетерс также отметил, что ситуация с ямами на дорогах всегда обостряется зимой.

"Зима — это всегда критический момент. Но судя по опыту, этот вопрос отпадает с наступлением мая", - рассказал Валпетерс.

Из-за колебаний температуры воздуха в последние дни значительно ухудшилось состояние столичных улиц, на проезжей части во многих местах образовались глубокие ямы, многие водители повредили свои автомобили. В последние дни в социальных сетях люди активно выражают возмущение состоянием рижских улиц.