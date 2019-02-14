﻿ Вайкуле: мы ненавидели американцев! Я думала, что они меня вербуют, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Певица, актриса, народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле была уверена, что в США ее пытались завербовать. Об этом она рассказала в эфире радио Baltkom. Вайкуле уточнила, что это было ошибочное представление об Америке, сформированное в советское время.

«Мне повезло, так как я была любима и в США. Такое счастье, когда ты в нужном месте в нужное время. Эта была перестройка. Со мной работал тогда Дейв Грусин. Мы ведь все очень закомплексованные, поэтому первый мой приезд в Америку — это большой стресс. Я с таким в жизни не сталкивалась. Мне предлагали остаться. У меня был номер социального страхования, мне предлагали «грин-карту». А я думала, что меня вербуют! Это советское мышление», - рассказала Вайкуле.

Певица отметила, что ей очень нравится в США.

«Там сумасшедшая деликатность, хотя мне казалось, что я сама и есть деликатность. Я вела себя не по тем стандартам. У нас говорили, что американцы бедные, так как у них нет уверенности в завтрашнем дне. Все плакаты, которые были у нас про них… Мы же их ненавидели! Когда я приехала туда, мне казалось, что все классно, все нормально, я могу говорить то, что хочу. Но я стала там работать и поняла, что они действительно не знают, что их ждет через пять минут. Мне американский гитарист предлагал свою музыку. Я думала, как ему деликатнее сказать, что мне не нравится эта песня. Я так и сказала: «Я не в восторге». Мой продюсер схватился за голову, он не понимал, как я так могла сказать. Просто я должна была сказать иначе — что песня прекрасная и замечательная, а потом просто не перезванивать гитаристу. Это очень по-американски. Ты не имеешь право портить настроение другому человеку. И мне это стало нравится. Даже фальшивая улыбка. А для чего мне видеть хмурые лица? Чтобы мне стали говорить, что я плохо выгляжу? Я и так это знаю. А когда в США приезжаешь первый раз , то тебя раздражает эта фальшь. Я там опозорилась по всем статьям. Я считаю, что не надо говорить то, что человек на самом деле думает. На это есть дипломаты», - заключила Вайкуле.

30 марта в Арена Рига пройдет юбилейный концерт Лаймы Вайкуле - "Laima Vaikule & Freedom Ballet".

В честь этого события певица предложила поклонникам выиграть билеты и возможность пообщаться со звездой за кулисами. Конкурс прост - надо снять видео, где человек исполняет фрагмент своего любимого хита Вайкуле.