﻿ Вайкуле: мы искалеченные люди. Нам нравится все "неправильное", Mixnews.lv

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Певица, актриса, народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле в эфире радио Baltkom призналась, что она относится к тому типу людей, которым комфортно, когда есть "что-то неправильное".

"Америка сильно отличается от России. Даже то, что нам комфортно здесь, там невозможно себе представить. Но в России мне тоже комфортно, я там все знаю. Хотя и в Америке мне комфортно. Вообще, моя любимая страна – Япония. Но когда я была там в последний раз, в прошлом году, я поняла, что жить бы там не смогла. Я была бы скована цепями. Там даже бумажку нельзя кинуть! А мы ведь все уроды… Мы – искалеченные люди. Нам хорошо от того, что неправильно. И нам нравится это "неправильное"", - сказала Вайкуле.

Она отметила, что люди по своему поведению очень напоминают животных, после чего привела в пример историю об одной собаке.

"Была такая собачка в Москве Вафелька. И она все время зимой лежала под съемочной машиной в луже. Я ее пристроила в очень хороший дом, где она лежала на диване. Но несмотря на это, она все равно была недовольна и все время рычала на хозяйку. Мы решили вернуть ее назад. Вафелька делала сальто от радости, что ее вернули на эту свалку, в эту лужу. А все потому, что это был ее дом. Поэтому кого-то критиковать своим домом невозможно. И мы все выросли в каком-то определённом доме. Тяжело критиковать", - пояснила певица.

30 марта в Арена Рига пройдет юбилейный концерт Лаймы Вайкуле - Laima Vaikule & Freedom Ballet.

В честь этого события певица предложила поклонникам выиграть билеты и возможность пообщаться со звездой за кулисами. Конкурс прост - надо снять видео, где человек исполняет фрагмент своего любимого хита Вайкуле.

Фото: commons.wikimedia.org