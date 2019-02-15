﻿ Я в интернете: Вайкуле рассказала, почему не снимается в "новогодних огоньках", Mixnews.lv

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Певица Лайма Вайкуле в эфире радио Baltkom рассказала, почему не принимала участие в съемках российских новогодних шоу.

"Меня не было в "новогодних огоньках", потому что я была в Америке. Это был мой выбор. Я вообще сейчас не очень с телевидением дружу почему-то. Я как-то больше в интернете, теперь повернулась туда. Наш фестиваль Rendez Vous вообще не транслируется по телеканалам. Он в интернете. Мы хотим быть модными. Так что смотрите нас там! А нас смотрят миллионы людей, они оставляют свои комментарии. Я сужу об этом по тому, как люди посещают [нашу] страницу в интернете. Это намного интереснее, чем фанера на телевидении", - сказала Вайкуле.

Певица добавила, что многих современных популярных музыкантов даже никогда не показывали по телевидению.

"ТВ уже не нужно, чтобы быть успешным. Самые собираемые сейчас группы вообще не были там, они все делают через интернет. Да, это молодежь, но они собирают стадионы! Конечно, если ты хочешь с концертами проехать по глубинкам, тогда нужно телевидение. Я сама для Rendez Vous отбираю исполнителей и руководствуюсь интернетом. Иногда думаю - господи, я вообще о таких не знаю! А у них миллион просмотров", - рассказала Вайкуле.

Добавим, международный фестиваль Laima Rendez Vous Jūrmala проходит каждый год в июле. Несколько дней в концертном зале Дзинтари перед зрителями выступают приглашенные исполнители и сама Лайма Вайкуле.